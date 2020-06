Sans azote liquide : Le Core i7-10700K uniquement overclocké à 6,2 GHz avec refroidissement par eau !



Le processeur de bureau Core de dixième génération d'Intel est sorti depuis un certain temps. Bien que le processus 14 nm ++ et l'architecture Coffee Lake n'aient pas changé, le Core i9-10900K réalise toujours 10 cœurs et 20 threads à une fréquence de 5,3 GHz, il est donc devenu un joueur de fièvre et un overclockeur. Nouveau favori.



Alors que tout le monde choisit le processeur Core i9-10900K avec un physique de grand aigle, l'overclocker danois Afrom1 a choisi le Core i7-10700K comme percée. Il s'agit d'un processeur 8 cœurs à 16 fils avec une fréquence d'accélération de 5,1 GHz. Il était overclocké à 6,2 GHz et ce n'était pas de l'azote liquide.







Sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS XII APEX et la tension de 1,554 V, Afrom1 a réussi à augmenter le multiplicateur de fréquence à 62x, ce qui est 62% plus élevé que la fréquence par défaut, mais le prix pour le moment est que le noyau est réduit à 2 cœurs 2 fils, pas 8 cœurs 16 threads.







MYDRIVERS