TechPowerUp ThrottleStop 9 - Libération de la limitation de puissance OEM.



TechPowerUp a publié aujourd'hui ThrottleStop 9 par Kevin Glynn, une mise à jour révolutionnaire de l'application populaire qui vous permet de prendre un plus grand contrôle sur la gestion de l'alimentation de votre ordinateur portable ou système de bureau alimenté par Intel, libérant plus de performances en remplaçant la limitation du processeur OEM. La version 9.0 de ThrottleStop est livrée avec des améliorations au niveau du système qui garantissent que l'application n'est pas bloquée anti-triche Valorant ou faux positifs par des mécanismes similaires.







L'application ajoute également une prise de conscience et une optimisation pour la mise à jour de Windows 10 de mai 2020 (version 2004). La prise en charge des processeurs Intel Core Intel de 10e génération a été ajoutée, y compris l'accès aux raisons limitées. La fonction de réglage du décalage PROCHOT a été ajoutée.



La fenêtre des états C a été repensée pour faciliter le travail avec les processeurs à 6 et 8 cœurs. La commande des gaz sur l'écran principal a été améliorée pour afficher maintenant le type de commande. La cohérence de la surveillance de la température entre la fenêtre de notification et la fenêtre principale a été améliorée.



Les changement apportés à cette version sont les suivants :



- Remplacement des pilotes WinRing0 et RwDrv.sys pour une meilleure compatibilité avec Windows 10 2004.

- Première version compilée avec Visual Studio 2019.

- Ajout de code pour empêcher ThrottleStop de démarrer s'il s'est précédemment écrasé au démarrage.

- Ajout d'options pour ajuster la police principale ThrottleStop.

- Activation des raisons de limite d'accès pour les processeurs Intel Core i de 10e génération.

- Ajout de la température maximale et de la consommation électrique maximale à l'écran principal.

- Refonte de la fenêtre des états C pour inclure la prise en charge des cœurs 6 et 8.

- Nouvelle icône d'alimentation de la zone de notification.

- Ajout d'une fonction de décalage PROCHOT réglable.

- Indicateur de gaz repensé sur l'écran principal qui inclut les types de limitation.

- Rapports NVIDIA MHz ajoutés au fichier journal et au bouton GPU.

- Amélioration de la cohérence entre l'interface utilisateur et les températures de la zone de notification.



Pour le télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP