NVIDIA GeForce "Ampere" Hits 3DMark Time Spy Charts, 30% plus rapide que RTX 2080 Ti.



Un modèle GPU NVIDIA GeForce "Ampère" inconnu est apparu sur la base de données en ligne 3DMark Time Spy. Nous ne savons pas s'il s'agit du RTX 3080 (successeur RTX 2080), ou du RTX 3090 de premier niveau (successeur RTX 2080 Ti). Les spécifications des deux rumeurs sont traitées dans notre ancien article. Le score 3DMark Time Spy déniché par _rogame (Hardware Leaks) est de 18257 points, ce qui est près de 31% plus rapide que le RTX 2080 Ti Founders Edition, 22% plus rapide que le TITAN RTX, et juste un peu plus lent que le record de KINGPIN EVGA RTX 2080 Ti XC.







Futuremark SystemInfo lit les vitesses d'horloge GPU de la carte "Ampère" à 1935 MHz et son horloge mémoire à "6000 MHz". Normalement, SystemInfo lit l'horloge réelle de la mémoire (c'est-à-dire 1750 MHz pour un GDDR6 14 Gbps effectif). Peut-être que SystemInfo n'est pas encore optimisé pour lire les horloges de mémoire sur "Ampère".



HARDWARELEAKS