ASUS dévoile le ProArt Display PA32UCX-PK : UHD 32 pouces avec optimisation de contraste hors axe.



ASUS a dévoilé aujourd'hui le moniteur professionnel ProArt Display PA32UCX-PK. Ce moniteur 4K UHD de 32 pouces offre une optimisation de contraste hors axe et est spécifiquement destiné aux professionnels travaillant sur du contenu HDR.







Il offre un panneau IPS avec un éclairage Mini LED à gradation de 1152 zones, une luminosité maximale de 1200 nits, une certification DisplayHDR 1000, un rapport de contraste natif de 1000000: 1 (pas un rapport de contraste dynamique) et une certification pour Dolby Vision, HDR-10 et HLG. Parmi ses côtelettes de reproduction des couleurs figurent ΔE <1, 99% DCI-P3, 99,5% Adobe RVB et 100% sRGB/Rec. 709. Les entrées incluent Thunderbolt 3, DisplayPort 1.2 et HDMI 2.0.



La société n'a pas révélé de prix.



