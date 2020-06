L'annotation AMD "Renoir" suscite l'espoir de puces de bureau avec x16 PEG.



L'ingénieur VLSI Fritzchens Fritz, célèbre pour la photographie EM de détail des matrices de silicium et leurs annotations, a récemment publié ses travaux sur le silicium APU 7 nm "Renoir" d'AMD. Ses tirs au but ont été annotés par Nemez alias GPUsAreMagic. Le plan du silicium montre que le composant CPU éclipse finalement le composant iGPU, grâce au double des cœurs CPU par rapport au silicium "Picasso" de génération précédente, répartis sur deux CCX (complexes de calcul).



Le CCX sur "Renoir" est visiblement plus petit que celui des CCD "Zen 2" trouvés dans les MCM "Matisse" et "Rome", car le cache L3 est plus petit, à 4 Mo contre 16 Mo. Étant des MCM avec des contrôleurs de mémoire désintégrés, il est plus logique pour les CCD d'avoir plus de cache de dernier niveau par CCX.







Nous constatons également que l'iGPU ne comporte pas plus de 8 NGCU "Vega", il n'y a donc aucune possibilité pour les APU de bureau basés sur "Renoir" de comporter> 512 processeurs de flux. AMD a tenté de compenser le déficit du NGCU en augmentant de plus de 40% les horloges moteur de l'iGPU par rapport à celles de "Picasso". Ce qui a attiré notre attention dans l'annotation, c'est la couche physique PCI-Express. Apparemment, la puce possède en effet 20 voies PCI-Express en plus de 4 voies supplémentaires qui peuvent être configurées en deux ports SATA 6 Gbps grâce à la flexibilité de SerDes.







Cela signifierait que "Renoir" peut enfin ménager 16 voies vers le PEG (graphiques PCI-Express, ou l'emplacement principal x16 sur votre carte mère), en plus de 4 voies vers le chipset-bus, et les quatre dernières voies attribuées au M.2 Emplacement NVMe câblé à la prise AM4, sur une plate-forme de bureau typique.



Sur les plates-formes mobiles, les processeurs "Renoir" n'épargnent pas plus de 8 voies vers le PEG (graphiques discrets), y compris lorsqu'ils sont associés à des GPU discrets tels que le GeForce RTX 2060 (mobile), qui est capable de gen 3.0 x16. Les APU de bureau de la génération précédente tels que "Picasso" et "Raven Ridge" ne ménagent pas plus de 8 voies PCIe gen 3.0 vers le PEG, même sur la plate-forme de bureau. La capacité x16 PEG renforcerait les informations d'identification des processeurs de bureau "Renoir" pour les versions de PC de jeu haut de gamme, en utilisant certaines des meilleures références comme le Ryzen 7 4700G.



NEMEZ (TWITTER)