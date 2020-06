505 GAMES nous propose un nouveau jeu PC : Indivisible.







Editeur(s)/Développeur(s) : Lab Zero Games/505 Games.



Sortie France : 08 Octobre 2019.



Genre(s) : RPG/Plate-Forme.



Thème(s) : Heroic Fantasy.



Classification : Interdit au moins de 7 ans.















Résumé : Indivisible est un jeu de plateforme comportant des éléments de RPG prenant place dans un univers d'heroic fantasy. L'exploration du monde nécessitera de sauter, s’accrocher et grimper à de nombreux obstacles, tandis que les combats se dérouleront eux au tour par tour et impliqueront les quatre personnages que votre équipe peut comporter.



Un trailer du jeu : Cliquez ICI.



Un test du jeu : Cliquez ICI.



JEUXVIDEO