TECHPOWERUP nous propose le test du : Elgato Wave : 3.



Elgato taquine une nouvelle gamme de produits depuis plus de six mois, à travers leur bande-annonce YouTube "Project Wave" et la page Web qui l'accompagne. L'attente est maintenant terminée et, comme certains l'ont correctement deviné, Project Wave est une nouvelle gamme de microphones spécialement conçue pour les streamers et les créateurs de contenu.



Ce dernier n'est pas surprenant. Elgato, qui appartient à Corsair, est spécialisée dans les équipements de streaming: cartes de capture, voyants, écrans verts et contrôleurs de streaming. Leur nouvelle gamme se compose de deux microphones, le Wave: 1 et le Wave: 3. Cette revue se concentrera sur la vague la plus chère et la plus riche en fonctionnalités: 3.







Il serait injuste de décrire l'Elgato Wave: 3 à 169,99 € comme un simple microphone de streaming. Il s'agit en fait d'un microphone USB autonome avec une table de mixage audio numérique associée. La technologie de microphone utilisée dans le Wave: 3 a été développée par LEWITT, une société autrichienne spécialisée dans l'enregistrement professionnel en studio et en direct, tandis qu'Elgato a utilisé son expertise dans les solutions de streaming pour rendre le Wave: 3 extrêmement attrayant pour les créateurs de contenu.



Le microphone est équipé d'une capsule à condensateur avec un motif de ramassage cardioïde serré et un filtre anti-pop interne. L'ADC (convertisseur analogique-numérique) intégré a une résolution maximale de 24 bits/96 kHz, ce qui est plus que suffisant pour tout ce que vous pourriez vouloir l'utiliser, et est livré avec une technologie propriétaire Clipguard développée pour -la prévention d'écrêtage sonore à la volée.



Elgato a également équipé le microphone d'un bouton de sourdine capacitif, d'un cadran multifonctionnel, d'une sortie de surveillance pour casque et d'un adaptateur de bras de flèche. Il ne vient pas avec un bras de flèche ou tout autre accessoire, comme un filtre anti-pop externe ou un support d'amortisseur, mais Elgato se fera un plaisir de vous vendre un filtre anti-pop (29,99 $) et un support d'amortisseur (39,99 $) séparément.



Dans cette revue, nous examinerons en détail non seulement le microphone, mais aussi la table de mixage numérique fournie, qui pourrait très bien être cette fonctionnalité qui vous poussera à acheter le Wave: 3 par rapport à d'autres microphones autonomes, tels que le Blue Yeti X ou Rode NT-USB très populaire. Une autre raison pour vous de l'obtenir pourrait être l'intégration complète d'Elgato Stream Deck. Si vous possédez leur platine de diffusion, vous pouvez facilement la remplir avec les canaux de Wave: 3 et la plupart des paramètres pour un contrôle complet du microphone et de sa console de mixage numérique à portée de main.



Voici la fiche technique :



- Capsule de condensation à électret de 17 mm,

- Motif polaire : cardioïde,

- Fréquence d'échantillonnage/résolution : 24 bits/96 kHz,

- SPL max : 120 dB,

- Plage dynamique : 115 dB,

- Réponse en fréquence (spécifiée par le fabricant): 70–20 000 Hz,

- 1x sortie casque 3,5 mm (surveillance directe),

- Câble USB de 2,5 m,

- Prise en charge de Windows, macOS, Elgato Stream Deck,

- Poids : 585 g (microphone + pied), 280 g (microphone uniquement).



Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP