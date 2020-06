Razer apporte un son spatial THX à tous les joueurs de PC de la planète.



Razer, la première marque mondiale de style de vie pour les joueurs, a annoncé aujourd'hui la sortie de l'application Razer THX Spatial Audio pour Windows 10. Doté d'un son surround 7.1 avancé avec des haut-parleurs virtuels réglables pour une précision de positionnement supérieure, l'application Razer THX Spatial Audio améliore le gameplay et est disponible pour une utilisation avec tous les écouteurs et écouteurs. Désormais, chaque joueur peut passer à la meilleure expérience audio spatiale, en utilisant ses écouteurs 3,5 mm, Bluetooth ou USB existants.







"En collaboration avec THX, nous avons développé une solution audio immersive qui répond aux besoins des joueurs de base - un son de position dynamique et précis", a déclaré Alvin Cheung, vice-président directeur de l'unité commerciale des périphériques de Razer. "Nous y sommes parvenus en nous appuyant sur l'expertise audio cinématographique de THX, puis en ajoutant une large gamme d'outils de personnalisation, pour affiner et personnaliser le paysage sonore de l'auditeur."



"THX est heureux de travailler avec Razer pour offrir notre technologie THX Spatial Audio afin d'améliorer l'expérience de jeu", a déclaré Jason Fibre, vice-président directeur et directeur général des technologies mobiles THX Ltd. "Il offre également un son plus réaliste lorsque vous profitez de la musique et des films."







Son de position précis pour le meilleur de l'audio de jeu



THX Spatial Audio offre l'une des expériences audio de positionnement les plus authentiques, même à partir de sources stéréo, grâce au moteur de rendu avancé de THX. Traditionnellement, les systèmes de son surround nécessitent une source audio multi-haut-parleurs, mais le moteur de rendu de THX est capable de produire un paysage sonore plus large et précis à partir de seulement deux canaux. Qu'il s'agisse de sources stéréo, 5.1 ou 7.1, la sortie du moteur de THX, combinée au système de haut-parleurs virtuels unique, donne un champ sonore tridimensionnel plus instinctivement naturel, donnant vie aux jeux.



Comme tout joueur en conviendra, localiser des adversaires fait souvent la différence entre gagner et perdre. Avec l'application audio spatiale Razer THX, le fait de pouvoir localiser l'emplacement des menaces uniquement en fonction de leur bruit donne aux joueurs un avantage sur la concurrence. Et ce niveau de précision réduit également la fatigue - n'ayant plus besoin de forcer pour entendre leurs adversaires, les joueurs peuvent jouer mieux, plus longtemps.







Personnalisation complète pour une expérience sonore surround personnalisée



Comme THX le sait grâce à ses années d'expérience dans la modélisation du son 3D, chacun entend les sons différemment et a sa propre préférence pour l'audio; le volume, la fréquence et la direction sont propres à chaque individu. Pour offrir l'expérience auditive la plus complète, l'application audio Razer THX Spatial dispose d'une suite d'options de personnalisation riche en fonctionnalités, y compris le positionnement des haut-parleurs, le volume et la distance, pour permettre à chaque utilisateur de régler l'application avec précision selon ses préférences auditives individuelles.



Les utilisateurs peuvent personnaliser davantage leur audio pour n'importe quel jeu ou application multimédia afin de reproduire la façon dont les créateurs ont voulu que leur contenu soit entendu. À l'aide de la section Égaliseur de l'application audio spatiale Razer THX, les utilisateurs peuvent sélectionner parmi une gamme de préréglages réglés THX ou modifier, créer et stocker leurs propres paramètres d'égalisation pour une expérience d'écoute personnalisée et riche.



Quand un utilisateur veut jouer, le moteur audio positionnel THX fournit des signaux sonores précis pour la victoire, et quand il est temps pour de la musique, un changement rapide de profils dans l'application audio Razer THX Spatial offre un son immersif de remplissage de la pièce pour un `` si bon, c'était comme être là l'expérience.







Compatibilité maximale



L'application Razer THX Spatial Audio pour Windows 10 a été conçue pour fonctionner avec tous les types et marques d'écouteurs et d'écouteurs, offrant l'expérience THX Spatial Audio au plus grand nombre d'utilisateurs possible. Compatible avec les casques analogiques 3,5 mm, les écouteurs USB et Bluetooth, tout le monde peut désormais mettre à niveau son expérience audio virtuelle 5.1, 7.1 ou stéréo avec l'application audio Razer THX Spatial.



L'application Razer THX Spatial Audio comprendra également un widget d'accompagnement accessible via la barre de jeu Windows pour Windows 10 (Win + G) peu de temps après sa sortie, permettant un accès rapide aux fonctionnalités de base telles que la commutation des profils d'égalisation à la volée.







À propos de l'application audio spatiale Razer THX :



- Précision de positionnement supérieure de toutes les sources: avec un son qui dépasse 7.1 pour une localisation plus précise,

- Réglage THX : Création d'une scène sonore réaliste et réaliste de qualité cinématographique,

- Étalonnage du son surround : Fournit l'audio de position le plus précis, basé sur des préférences d'audition personnalisées,

- Personnalisation de l'égaliseur et préréglages THX : Que l'auditeur préfère des basses plus profondes ou plus de clarté, l'application peut être équilibrée avec des fréquences moyennes, hautes et basses,

- 5 mm, compatible Bluetooth et USB.



C'est disponible sur le site de RAZER.



Prix :



- Version 7.1 surround (Upgrade) : 12.49 euros,

- Version standard (Achat logiciel) : 24.99 euros.



Pour plus d'informations, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP