JBL annonce la gamme Quantum de casques.



Quand il s'agit de jeux compétitifs, le son est la survie - et JBL connaît un excellent son. Aujourd'hui, la société a annoncé le lancement de la toute première gamme de casques JBL en Inde conçue exclusivement pour les joueurs, avec la signature JBL QuantumSOUND. La gamme JBL Quantum offre une qualité audio immersive et une précision extrême pour fournir un véritable avantage concurrentiel. Du plaisir de suivre les ennemis dans les jeux FPS à l'engagement dans des batailles épiques MOBA, la gamme JBL Quantum amplifie les victoires avec une expérience sonore qui transforme chaque casque en une couronne pour le champion de tous les jours.







Le lancement fait suite à une annonce passionnante de l'association de la JBL avec la marque de mode de vie et l'organisation de jeu "100 Thieves", réunissant certains des meilleurs joueurs mondiaux compétitifs de l'industrie. La nouvelle gamme passionnante répondra à une industrie du jeu en plein essor dans le pays.



Le segment des jeux en ligne était estimé à 1,1 milliard de dollars en 2021, selon un rapport de Google-KPMG en 2017, qui devrait désormais augmenter à un rythme beaucoup plus rapide. Avec l'une des plus grandes populations de jeunes au monde, l'Inde est en passe de devenir l'un des principaux marchés mondiaux dans le secteur des jeux.







Avec sept modèles d'écouteurs disponibles, du filaire au sans fil et abordable au niveau professionnel, la gamme comprend des options pour les joueurs occasionnels et compétitifs. Le produit phare JBL Quantum ONE fait passer le son au niveau supérieur, construit exclusivement avec la technologie sonore JBL QuantumSPHERE 360.



Cette fonctionnalité utilise des algorithmes propriétaires et des capteurs de suivi de tête intégrés, afin que les joueurs compétitifs puissent entendre les ennemis et les mouvements autour d'eux comme jamais auparavant. Les JBL Quantum 300, JBL Quantum 400, JBL Quantum 600 et JBL Quantum 800 sont dotés de la toute dernière technologie sonore JBL QuantumSURROUND, optimisée par le logiciel PC JBL QuantumENGINE.



Cela permet aux joueurs de découvrir des mondes virtuels dans des dimensions supplémentaires en ajoutant des canaux de hauteur qui reproduisent une scène sonore spatiale beaucoup plus large et réaliste pour faciliter l'immersion du jeu cinématographique de nouvelle génération.



À propos de la gamme JBL Quantum :



- Tous les casques de la gamme JBL Quantum ont des capacités multiplateformes pour une connexion transparente au PC, Mac, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, mobile et VR.

- Intègre les meilleurs microphones flip-up ou détachables de leur catégorie avec une technologie d'annulation d'écho, ce qui permet aux utilisateurs de se concentrer sur la voix plutôt que sur les bruits de fond pour assurer une communication cristalline.

- Comprend des coussinets d'oreille en mousse à mémoire de forme en cuir PU sur les modèles JBL Quantum 100, JBL Quantum 200, JBL Quantum 300 et JBL Quantum 400, et des coussinets d'oreille de qualité supérieure en mousse à mémoire de cuir sur les JBL Quantum 600, JBL Quantum 800 et JBL Quantum ONE des modèles.

- Quel que soit le modèle, chacun des casques offre aux joueurs une qualité et un confort durables pour les sessions de marathon.

- Les joueurs peuvent facilement localiser les tirs entrants, entendre les ennemis remonter par derrière ou ressentir le rugissement d'une action explosive avec la signature QuantumSOUND de JBL.

- Les pilotes et tweeters exposés offrent une clarté sonore incroyable, garantissant que les utilisateurs ne manquent jamais une étape, un tir ou un saut pendant le jeu.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP