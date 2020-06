SilverStone déploie également un boîtier en aluminium PI02 pour SBC.



SilverStone, en plus de son boîtier Milo ML02B à hauteur variable, a dévoilé le PI02. Ce boîtier super compact en aluminium brossé de qualité supérieure est conçu pour les SBC Raspberry Pi 4 modèle B, et est un design en 4 pièces composé des deux moitiés du boîtier et de deux minuscules dissipateurs en aluminium qui transportent la chaleur du SoC et de l'USB 3.0 contrôleur au corps de l'affaire, qui se double d'un radiateur.















Des tampons thermiques sont inclus avec ces embouts en aluminium. Le boîtier offre également des trous alignés avec USB-C, micro-HDMI, sortie AV, antenne WLAN et une découpe pour un câble ruban GPIO à sortir. Le petit boîtier mesure 94,2 mm x 33,7 mm x 65 mm (LxHxP), pesant à sec 116 g.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP