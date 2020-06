Intel annonce une évolutive Xeon de 3e génération (Cooper Lake), une nouvelle mémoire Optane, des SSD PCIe 4.0 et bien plus...



Intel a présenté aujourd'hui ses processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération et des ajouts à son portefeuille d'IA matérielle et logicielle, permettant aux clients d'accélérer le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) et des charges de travail analytiques s'exécutant dans les centres de données, les réseaux et les environnements intelligents.



En tant que premier processeur de serveur grand public de l'industrie avec prise en charge intégrée de bfloat16, les nouveaux processeurs évolutifs Xeon de 3e génération d'Intel permettent une inférence et une formation IA plus largement déployables sur des processeurs à usage général pour des applications qui incluent la classification d'images, les moteurs de recommandation, la reconnaissance vocale et la modélisation du langage.



«La capacité de déployer rapidement l'IA et l'analyse de données est essentielle pour les entreprises d'aujourd'hui. Nous restons déterminés à améliorer l'accélération de l'IA intégrée et les optimisations logicielles au sein du processeur qui alimente les solutions de centre de données et de périphérie du monde, ainsi qu'à fournir une base de silicium inégalée pour libérer la perspicacité des données. »



–Lisa Spelman, vice-présidente et directrice générale d'Intel, Xeon et Memory Group



Pourquoi c'est important : l'IA et l'analyse ouvrent de nouvelles opportunités pour les clients dans un large éventail de secteurs, notamment la finance, les soins de santé, l'industrie, les télécommunications et les transports. IDC prévoit que d'ici 2021, 75% des applications d'entreprise commerciales utiliseront AI1. Et d'ici 2025, IDC estime qu'environ un quart de toutes les données générées seront créées en temps réel, avec divers appareils Internet des objets (IoT) créant 95% de cette croissance du volume.



Portée inégalée du portefeuille et prise en charge de l'écosystème pour l'intelligence artificielle et l'analytique: les nouvelles plates-formes de données d'Intel, associées à un écosystème florissant de partenaires utilisant les technologies Intel AI, sont optimisées pour que les entreprises monétisent leurs données grâce au déploiement de services d'intelligence artificielle et d'analyse intelligents.



Nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération : Intel étend encore son investissement dans l'accélération de l'intelligence artificielle intégrée dans les nouveaux processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération grâce à l'intégration de la prise en charge de bfloat16 dans la technologie unique Intel DL Boost® du processeur. Bfloat16 est un format numérique compact qui utilise la moitié des bits comme le format FP32 d'aujourd'hui mais atteint une précision de modèle comparable avec des modifications logicielles minimales, voire nulles.



L'ajout de la prise en charge de bfloat16 accélère à la fois la formation à l'IA et les performances d'inférence dans le CPU. Les distributions optimisées par Intel pour les principaux frameworks d'apprentissage en profondeur (y compris TensorFlow et Pytorch) prennent en charge bfloat16 et sont disponibles via la boîte à outils Intel AI Analytics. Intel propose également des optimisations bfloat16 dans sa boîte à outils OpenVINO® et l'environnement ONNX Runtime pour faciliter les déploiements d'inférence.



Le processeur est conçu pour l'apprentissage en profondeur, la densité de machine virtuelle (VM), la base de données en mémoire, les applications critiques et les charges de travail à forte intensité d'analyse. Les clients qui rafraîchissent une infrastructure vieillissante peuvent s'attendre à un gain moyen estimé de 1,9 fois sur les charges de travail populaires3 et jusqu'à 2,2 fois plus de VM4 par rapport aux équivalents de plate-forme à 4 sockets de 5 ans.







Nouvelle mémoire persistante Intel Optane : dans le cadre de la plate-forme évolutive Intel Xeon de 3e génération, la société a également annoncé la mémoire persistante Intel Optane série 200, offrant aux clients jusqu'à 4,5 To de mémoire par socket pour gérer les charges de travail gourmandes en données, telles que les bases de données de mémoire, virtualisation dense, analytique et informatique haute puissance.



Nouveaux SSD Intel NAND 3D: pour les systèmes qui stockent des données dans des baies 100% Flash, Intel a annoncé la disponibilité de ses SSD Intel NAND 3D haute capacité de nouvelle génération, les SSD Intel D7-P5500 et P5600. Ces SSD 3D NAND sont construits avec la dernière technologie 3D NAND à trois niveaux de cellules (TLC) d'Intel et un tout nouveau contrôleur PCIe à faible latence pour répondre aux exigences d'E/S intenses des charges de travail d'IA et d'analyse et des fonctionnalités avancées pour améliorer l'efficacité informatique et la sécurité des données .



Premier FPGA optimisé pour Intel: Intel a dévoilé ses prochains FPGA Intel Stratix® 10 NX, les premiers FPGA optimisés pour Intel ciblés pour une accélération de l'IA à large bande passante et à faible latence. Ces FPGA offriront aux clients une accélération de l'IA personnalisable, reconfigurable et évolutive pour les applications exigeantes en calcul telles que le traitement du langage naturel et la détection des fraudes.



Les FPGA Intel Stratix 10 NX incluent une mémoire à large bande passante (HBM) intégrée, des capacités de mise en réseau hautes performances et de nouveaux blocs arithmétiques optimisés pour l'IA appelés AI Tensor Blocks, qui contiennent des tableaux denses de multiplicateurs de moindre précision généralement utilisés pour l'arithmétique des modèles AI.







Développement d'une architecture croisée OneAPI pour une innovation continue de l'IA : à mesure qu'Intel élargit son portefeuille de produits IA avancés pour répondre aux divers besoins des clients, il ouvre également la voie à la simplification de la programmation hétérogène pour les développeurs grâce à son portefeuille d'outils interarchitecture oneAPI pour accélérer les performances et augmenter la productivité.



Avec ces outils avancés, les développeurs peuvent accélérer les charges de travail de l'IA sur les processeurs Intel, les GPU et les FPGA, et pérenniser leur code pour les générations de processeurs et d'accélérateurs Intel d'aujourd'hui et des générations futures.



Le portefeuille amélioré de solutions Intel Select répond aux principales exigences des services informatiques: Intel a amélioré son portefeuille de solutions Select pour accélérer le déploiement des besoins informatiques les plus urgents, soulignant la valeur de la fourniture de solutions pré-vérifiées dans le climat commercial en évolution rapide d'aujourd'hui. Aujourd'hui, trois nouvelles et cinq solutions Intel Select améliorées sont axées sur l'analyse, l'IA et l'infrastructure hyperconvergée.



La solution Intel Select améliorée pour Genomics Analytics est utilisée dans le monde entier pour trouver un vaccin pour COVID-19 et la nouvelle solution Intel Select pour VMware Horizon VDI sur vSAN est utilisée pour améliorer l'apprentissage à distance.







Quand les produits sont disponibles: les processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération et la mémoire persistante Intel Optane série 200 sont livrés aux clients aujourd'hui. En mai, Facebook a annoncé que les processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération constituaient la base de ses nouveaux serveurs Open Compute Platform (OCP), et d'autres principaux fournisseurs de services cryptographiques, dont Alibaba, Baidu et Tencent, ont annoncé qu'ils adoptaient les processeurs de nouvelle génération. La disponibilité générale des systèmes OEM est attendue au cours du second semestre 2020.



Les SSD Intel SSD D7-P5500 et P5600 3D NAND sont disponibles dès aujourd'hui. Et le processeur Intel Stratix 10 NX FPGA devrait être disponible au second semestre 2020.



