Synology annonce les NAS DS220 +, DS420 +, DS720 + et DS920 +.



Synology Inc. a lancé aujourd'hui une nouvelle génération de NAS de série Plus à deux et quatre baies, conçue comme une solution de gestion de données centralisée pour les environnements domestiques et professionnels. "La série Plus est l'une de nos gammes de produits les plus populaires et les plus polyvalentes", a déclaré Hewitt Lee, directeur du groupe de gestion des produits Synology.



"La série offre un mélange idéal de puissance de traitement et de capacités avancées telles que les conteneurs et la prise en charge de la virtualisation, dans un format compact et silencieux. C'est également le point de départ de nos solutions avancées de protection des données, permettant aux petites entreprises de déployer à moindre coût des solutions capables de protéger l'ensemble de leur infrastructure informatique."



Jusqu'à 133% plus rapide dans la réactivité du site Web et plus de 15% d'amélioration des tâches de calcul, la nouvelle série Plus vous permet d'accomplir les choses plus rapidement et plus efficacement. Deux emplacements M.2 NVMe2 permettent d'accélérer les performances d'E/S, en particulier dans les environnements multi-utilisateurs.



Les solutions de stockage Synology sont non seulement conçues pour répondre aux exigences de gestion des données, mais centralisent les sauvegardes pour les ordinateurs et serveurs Microsoft Windows, VMware vSphere et Microsoft Hyper-V VM, et les comptes Microsoft 365 et G Suite à l'aide de notre suite Active Backup.



Voici les nouveaux NAS :



















Créez votre propre cloud privé



Accédez à vos données sans limites, mais uniquement si vous l'autorisez. Des droits d'accès granulaires et des politiques de mot de passe et d'expiration personnalisables pour le partage de fichiers vous permettent de contrôler vos données. Synchronisez facilement avec des sites distants pour un travail réparti et configurez le chiffrement des données pour vos fichiers les plus sensibles.



Voici la fiche technique :







Ils sont tous disponible aujourd'hui.



TECHPOWERUP