Elgato fait des vagues avec le lancement des nouveaux microphones Premium Wave: 1 et Wave: 3.



Elgato, le principal fournisseur de matériel et de logiciels pour les créateurs de contenu, a annoncé aujourd'hui le lancement de ses tout premiers microphones, Elgato Wave: 1 et Wave: 3. En plus d'être des microphones haut de gamme, Elgato Wave: 1 et Wave: 3 se combinent avec l'application Wave Link pour Windows et MacOS pour devenir des solutions de mixage numérique complètes qui offrent aux créateurs de contenu le contrôle audio professionnel dont ils ont besoin. Développés en partenariat avec le fabricant de microphones de renommée mondiale LEWITT, Wave: 1 et Wave: 3 sont nés d'un étalonnage rigoureux dans des chambres de test acoustique ultra-modernes et des scénarios de streaming en temps réel.







Elgato Wave: 1 et Wave: 3 offrent une capture audio de qualité broadcast alimentée par une capsule à condensateur cardioïde et un convertisseur analogique-numérique 24 bits. La technologie anti-distorsion Clipguard exclusive - développée avec LEWITT spécifiquement pour les microphones Elgato Wave - analyse les entrées en temps réel. En cas de pic soudain, le son est réacheminé via un chemin de signal secondaire qui s'exécute à un volume plus faible. L'ensemble du processus est autonome, permettant aux créateurs de contenu de produire un son clair qui ne coupe jamais, sans avoir à regarder et à ajuster constamment les niveaux d'entrée.



Pour une polyvalence accrue dans divers environnements et applications vocales, Wave: 1 et Wave: 3 disposent également d'un filtre coupe-bas commutable qui aide à éliminer les interférences à basse fréquence, et d'un filtre anti-pop interne qui réduit le bruit de respiration plosif distrayant pour un flux clair et professionnel . Une prise casque de 3 mm avec sortie 24 bits permet une surveillance audio haute résolution et sans latence, tandis que le support de bureau réglable peut être monté sur la plupart des bras à l'aide de l'adaptateur inclus.



Wave: 1 comprend une molette de volume pour casque qui se double d'un bouton de mise en sourdine, avec une bague LED pour indiquer l'état de sourdine en un coup d'œil. En revanche, Wave: 3 arbore un capteur capacitif qui coupe l'alimentation du microphone lorsqu'il est légèrement touché, et un cadran multifonction qui contrôle le volume, le gain d'entrée et le fondu enchaîné entre le microphone et l'audio du PC. En termes de traitement du signal, Wave: 1 offre le taux d'échantillonnage standard de 48 kHz, tandis que Wave: 3 offre jusqu'à 96 kHz pour une capture sonore extrêmement détaillée.



En plus du matériel de pointe, l'application Wave Link qui l'accompagne aide Wave: 1 et Wave: 3 à repousser les limites de ce qui est possible pour les créateurs de contenu. Mixeur numérique multicanal pour Windows et Mac, Wave Link transforme les microphones Wave en un hub audio qui permet de contrôler le microphone et jusqu'à huit autres sources audio, le tout acheminé via le pilote de microphone pour un mixage avec une latence pratiquement nulle.



Il n'a jamais été aussi facile de mélanger votre voix avec la musique, les effets sonores, l'audio du jeu, les appels Web et plus encore. Des sorties séparées dans l'application vous permettent de créer deux mixages indépendants - un pour vous et un pour votre public - essentiels pour gérer l'audio pendant les flux en direct, les vidéos YouTube, les podcasts, les téléconférences, etc. L'application Wave Link est également entièrement compatible avec Elgato Stream Deck pour un contrôle tactile d'une seule touche sur l'ensemble de votre configuration A/V.



"Nous savons que l'audio est au cœur même des configurations de nos utilisateurs. Il commence par le microphone mais s'étend à tant d'autres sources", a déclaré Julian Fest, vice-président et directeur général d'Elgato. "Lorsque nous avons commencé à travailler sur Project Wave, nous voulions créer une solution complète qui rendrait le son professionnel et le mixage puissant plus accessibles que jamais. Avec la technologie de pointe que nous et notre partenaire LEWITT avons intégrée aux micros Elgato Wave et à la Wave L'application Link, nous pensons que nous avons réussi, et nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée d'entrer sur ce marché. "



Disponibilité



Elgato Wave: 1 et Wave: 3 sont disponibles immédiatement auprès du réseau mondial de revendeurs et distributeurs agréés Elgato et CORSAIR.



Elgato Wave: 1 et Wave: 3 bénéficient de la garantie de deux ans et du réseau mondial de service client et d'assistance technique CORSAIR & Elgato.



