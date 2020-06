Alphacool dévoile cinq nouveaux radiateurs en cuivre de la série NexXxoS grand format.



Alphacool a dévoilé aujourd'hui cinq nouveaux radiateurs de refroidissement liquide de la série NexXxoS. Il s'agit notamment du radiateur XT45 Full Copper 1260 mm SuperNova, XT45 Full Copper 1080 mm Nova, XT45 Full Copper 200 mm, XT45 Full Copper 400 mm et ST30 Full Copper 560 mm V.2 Le radiateur XT45 Full Copper 1260 mm SuperNova a 400 x 400 x 45 mm de surface de refroidissement pure pour neuf ventilateurs de 140 mm ou quatre ventilateurs de 200 mm. Aucun autre radiateur Alphacool n'offre autant de surface en un seul produit. Au prix de 139,96 €. Alphacool NexXxoS XT45 1080 mm Nova offre 350 x 350 x 45 mm de surface de refroidissement pure pour neuf ventilateurs de 140 mm ou quatre ventilateurs de 200 mm. Un seul autre radiateur Alphacool offre plus de surface de refroidissement dans une seule unité. Le radiateur Alphacool NexXxoS XT45 1260 SuperNova. 99,95 €.



Comme d'habitude, Alphacool utilise également du cuivre pur pour le radiateur NexXxoS 200 mm XT45. Les chambres d'extrémité, les canaux d'eau et les ailettes de refroidissement sont tous en cuivre et constituent un argument de vente unique au monde. En conséquence, les radiateurs Alphacool sont parmi les plus populaires et les meilleurs du marché depuis de nombreuses années, fournissant la base parfaite pour chaque système de refroidissement par eau. Au prix de 59,95 €.



Comme d'habitude, Alphacool utilise également du cuivre pur pour le radiateur NexXxoS 400 mm XT45. Les chambres d'extrémité, les canaux d'eau et les ailettes de refroidissement sont tous en cuivre et constituent un argument de vente unique au monde. En conséquence, les radiateurs Alphacool sont parmi les plus populaires et les meilleurs du marché depuis de nombreuses années, fournissant la base parfaite pour chaque système de refroidissement par eau. Le PDSF est de 84,85 €.



Alphacool utilise du cuivre pur pour les radiateurs NexXxoS V.2. Les chambres d'extrémité, les canaux d'eau et les ailettes de refroidissement sont en cuivre et constituent un argument de vente unique au monde. Aucun autre fabricant n'utilise de cuivre pur pour tous ces composants. En conséquence, les radiateurs Alphacool sont parmi les plus populaires et les meilleurs du marché depuis de nombreuses années. La base parfaite pour tout système de refroidissement par eau. PDSF : 104,95 €.



Maintenant place aux photos :























Pour plus d'informations :



- XT45 Full Copper 1260 mm SuperNova : Cliquez ICI,

- XT45 Full Copper 1080 mm Nova : Cliquez ICI,

- XT45 Full Copper 200 mm : Cliquez ICI,

- XT45 Full Copper 400 mm : Cliquez ICI,

- ST30 Full Copper 560 mm radiator V.2 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP