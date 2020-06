Phillips lance un moniteur 272B1G économe en énergie : 27 "IPS, 1080P, 75Hz.



Le moniteur Phillips 272B1G récemment annoncé dispose d'un écran IPS 1080P de 27 pouces, avec un temps de réponse de 4 ms (gris à gris), une luminosité de 250 nits, un rapport de contraste de 1000: 1 et une couverture NTSC de 76%/98% sRGB. Le panneau IPS permet des angles de vision larges de 178 ° (H)/178° (V) et est livré avec un revêtement anti-reflets, 3H, Haze 25%.







Le moniteur comprend plusieurs fonctions d'économie d'énergie telles que PowerSensor et LightSensor, ainsi qu'une conception «super économe en énergie». PowerSensor utilise un capteur infrarouge pour détecter la présence d'un utilisateur et peut réduire automatiquement la luminosité de l'écran en cas d'absence, réduisant la consommation d'énergie jusqu'à 70% tout en augmentant la durée de vie du moniteur. La fonction LightSensor utilise un capteur intelligent pour régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage dans la pièce.







Le moniteur dispose d'une certification Energy Star 8.0 et d'une classe énergétique A ++ grâce à son alimentation interne qui a été choisie pour sa haute efficacité associée au système de rétroéclairage W-LED basse consommation. L'arrière du moniteur comprend également un "interrupteur fixe de 0 watt" qui coupe toute l'alimentation du moniteur, ce qui entraîne une consommation d'énergie nulle.







Le moniteur propose une sélection saine d'E/S, notamment HDMI 1.4, DisplayPort 1.2, DVI-D et VGA (seuls HDMI et DisplayPort prennent en charge un fonctionnement à 75 Hz). Le moniteur est livré avec une paire de haut-parleurs 2 W avec une capacité de passage audio pour un accès facile, également inclus un concentrateur USB 3.2 à quatre ports avec un port B.C 1.2 à charge rapide.







La SmartErgoBase incluse permet un réglage en hauteur de 150 mm, un pivot de ± 90 °, un pivot de ± 180 ° et une inclinaison (-5°/-35°). Le moniteur dispose également d'un support VESA 100x100 pour un montage personnalisé.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP