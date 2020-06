SilverStone dévoile le boîtier pour mini PC Milo 10 à hauteur variable.



SilverStone a dévoilé aujourd'hui le Milo 10 (modèle : SST-ML10B), un boîtier Mini-ITX unique qui vous offre la liberté de changer sa hauteur comme bon vous semble. Le boîtier comprend deux ensembles de panneaux avant et supérieur, vous permettant de régler sa hauteur de 63 mm à 84 mm (2,8 L à 3,7 L de volume).











Dans sa configuration de hauteur standard, le boîtier offre de la place pour deux disques de 2,5 pouces et des refroidisseurs de CPU jusqu'à 31 mm de hauteur. Dans la configuration suivante (utilisée avec les panneaux avant et supérieur surélevés), vous avez de la place pour un lecteur de 3,5 pouces et un espace libre plus frais de 29 mm pour le processeur.







Ce kit vous permet également de loger deux baies de lecteur de 2,5 pouces en plus d'un lecteur optique ultramince, ce qui laisse une hauteur libre de 31 mm pour le processeur.







D'autres configurations incluent le maintien de la disposition standard, mais en utilisant la hauteur libre supplémentaire du kit de 84 mm pour des ventilateurs supplémentaires, ou de la place pour un refroidisseur de 63 mm plus grand. Les autres dimensions du boîtier incluent 196 mm x 227 mm (LxP).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP