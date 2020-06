Les cartes mères GIGABYTE AMD adoptent le dernier BIOS AGESA.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, un important fabricant de cartes mères, de cartes graphiques et de solutions matérielles, annonce aujourd'hui la dernière mise à jour du BIOS des cartes mères de la plate-forme AMD. Pour garantir que les utilisateurs peuvent profiter de l'amélioration des performances, de la compatibilité élevée et de la stabilité élevée des processeurs de bureau AMD Ryzen XT de 3e génération.







Afin de fournir les meilleures performances et l'expérience utilisateur, AMD a travaillé en étroite collaboration avec GIGABYTE et d'autres fournisseurs de cartes mères pour fournir régulièrement des mises à jour du code BIOS afin d'optimiser les performances du système ou de résoudre les problèmes vérifiés par les fournisseurs de cartes mères.



Adapté à la dernière 3ème génération. sont les processeurs AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT, Ryzen 5 3600XT. AMD fournit le BIOS AGESA ComboV2 1.0.0.2 pour les cartes mères de chipsets X570 et B550, et le BIOS AGESA ComboV1 1.0.0.6 pour les produits de chipsets X470, B450, X370, B350 et A320.







Bien que les cartes mères GIGABYTE puissent prendre en charge la 3e génération. Processeurs AMD Ryzen série XT sans mise à jour du BIOS, sur la base de l'insistance à offrir aux utilisateurs de meilleures expériences produit, GIGABYTE RD a commencé la vérification relative juste après avoir reçu le nouveau code BIOS. Après discussion et modifications dans les deux sens avec AMD, le BIOS mis à jour sera téléchargé sur le site officiel pour téléchargement.



Avec la mise à jour du BIOS AMD AGESA ComboV2 1.0.0.2 et ComboV1 1.0.0.6, la compatibilité et la fiabilité entre la 3e génération. Les processeurs et cartes mères de la série AMD Ryzen XT sont améliorés, tout en améliorant les performances et la capacité d'overclocking des derniers processeurs. Les utilisateurs peuvent mettre à jour le dernier BIOS sur les cartes mères de différentes manières, telles que GIGABYTE BIOS, Q-Flash.



Avec Q-Flash Plus sur les cartes mères des séries X570 et B550, les utilisateurs peuvent facilement mettre à jour le BIOS sans même installer de processeur, de mémoire, de cartes graphiques, afin qu'ils puissent profiter facilement du nouveau BIOS et profiter pleinement des nouveaux processeurs.



Le dernier BIOS des cartes mères GIGABYTE AMD X570, B550 est disponible sur le site Web de GIGABYTE, d'autres seront continuellement téléchargées sur le site officiel, les utilisateurs peuvent télécharger pour optimiser leurs systèmes.



Veuillez suivre le site officiel de GIGABYTE pour la dernière mise à jour du BIOS.



TECHPOWERUP