CORSAIR nous propose : Le iCUE LT100 Lighting Towers.



Corsair prépare les tours d'éclairage iCUE LT100, des accessoires qui ajoutent un bling ARGB à votre bureau. Ces appareils sont également capables de projeter la lumière ambiante sur un environnement derrière votre moniteur. Ces appareils sont apparus pour la première fois sur la page produit de la société pour le bureau de jeu Corsair ONE a100.



Un peu de fouille parmi les e-commerçants pour les derniers produits Corsair a révélé une liste avancée d'Amazon pour ces appareils, appelée les tours d'éclairage iCUE LT100. La liste ne mentionne pas les prix ou les spécifications détaillées, mais répertorie les principales caractéristiques de l'appareil.



Sa conception implique une base cuboïdale qui a son propre diffuseur ARGB à partir duquel un stock de 400 mm et plus émerge perpendiculairement, qui a sa propre rangée de 46 LED ARGB. Un adaptateur d'alimentation externe le maintient sous tension. Il faut probablement une entrée via USB. Derrière le diffuseur ARGB se trouve ce qui ressemble à un support de casque.











La liste des fonctionnalités de la liste Amazon est la suivante :



- Éclairage ambiant immersif: étendez l'éclairage RVB de votre PC, illuminant votre environnement avec des couleurs diffuses et des effets d'éclairage complexes pour créer un fond immersif d'éclairage ambiant.

- Intégration avec les jeux et les médias: synchronisez votre éclairage ambiant pour faire correspondre dynamiquement l'action à l'écran dans les jeux, les films et les vidéos, ou transformez votre pièce en un visualiseur vivant pour votre musique.

- Tout ce dont vous avez besoin pour briller: Comprend deux tours connectées de 422 mm de hauteur avec 46 LED personnalisables chacune, une alimentation externe, une rallonge de 1,5 m et un support de casque amovible.

- 11 profils d'éclairage prédéfinis: Illuminez votre espace immédiatement en appuyant sur un bouton avec 11 profils disponibles dès la sortie de la boîte.

- Partie de l'écosystème iCUE Smart Lighting: optimisé par le logiciel CORSAIR iCUE, permettant un éclairage RVB entièrement personnalisé et synchronisé sur tous les appareils CORSAIR compatibles iCUE de votre système et tous les appareils iCUE Smart Lighting externes.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP