EA, Motive et Lucasfilm annoncent Star Wars : Squadrons.



Appel à tous les pilotes ! Electronic Arts Inc., Motive Studios et Lucasfilm ont annoncé aujourd'hui Star Wars : Squadrons, une expérience immersive de combat aérien à la première personne dans la bien-aimée galaxie Star Wars. Star Wars : Squadrons proposera des combats de chiens multijoueurs 5v5 passionnants, des batailles de flotte monumentales et une histoire originale se déroulant pendant les derniers jours de l'empire galactique et la montée de la Nouvelle République après les événements de Star Wars : Le retour du Jedi.



Le jeu sera lancé le 2 octobre 2020 sur PlayStation 4, Xbox One, PC via Origin, Steam et Epic Games Store, et sera jouable via Virtual Reality (VR) sur PlayStation 4 et PC avec prise en charge croisée. Branchez-vous sur EA Play Live le 18 juin à 16 h 00 (heure du Pacifique) pour découvrir le gameplay de Star Wars: Squadrons.































"Nous avons créé ce jeu pour tous les fans de Star Wars qui ont déjà rêvé de planer à travers la galaxie dans leur starfighter préféré", a déclaré Ian Frazier, directeur créatif de Motive Studios. "Grâce à la collaboration des équipes de Motive et Lucasfilm, nous avons pu créer une expérience de chasse aux étoiles haute fidélité avec un scénario authentique qui invite les fans de Star Wars à explorer des coins de la galaxie jamais vus auparavant sur leur propre navire. Nous sommes ravis de montrer tout cela en action cette semaine à EA Play Live. "



Dans Star Wars : Squadrons, les joueurs s'enrôleront en tant que pilotes de chasseurs stellaires, entrant dans les cockpits des chasseurs stellaires emblématiques de la Nouvelle République et des flottes impériales. Ils planifieront des escarmouches avec leur escadron dans la salle de briefing avant de décoller pour des batailles spatiales à travers la galaxie.



Les joueurs s'engageront dans des batailles spatiales multijoueurs stratégiques 5v5 dans le but de démolir le vaisseau amiral adverse dans les batailles de flotte et ressentiront la ruée du combat multijoueur à la première personne alors qu'ils travaillent avec leur escadron pour vaincre autant d'adversaires que possible dans Dogfights.



Les pilotes triompheront en équipe, ajustant la composition de leurs escadrons en fonction de leur style de jeu au fur et à mesure de leur progression, écrasant leurs adversaires et atteignant des objectifs dans des endroits connus et jamais vus auparavant, y compris le géant du gaz de Yavin Prime et la lune brisée de Galitan .



Star Wars: Squadrons offrira de riches options de personnalisation des cosmétiques et du gameplay avec des récompenses et des bonus qui sont gagnés uniquement grâce au gameplay. À mesure que les joueurs gravissent les échelons, ils gagnent des composants tels que des armes, des coques, des moteurs et des boucliers pour personnaliser les performances de leurs chasseurs stellaires ; et gagnez des objets cosmétiques pour personnaliser leur cockpit, l'extérieur des navires et l'apparence de leur pilote. De plus, les joueurs pourront s'affronter avec leurs amis et jouer contre d'autres, quelle que soit la plate-forme, car le jeu croisé sera pris en charge sur Xbox One, PlayStation 4, PC et VR.



Star Wars : Squadrons proposera également une histoire solo qui donnera vie aux événements qui ont suivi la bataille d'Endor lorsque l'Alliance rebelle a réussi à détruire le Death Star II. À travers l'histoire, les joueurs apprendront ce que signifie être un pilote alors qu'ils combattent sous les perspectives alternées de deux pilotes personnalisables, l'un servant dans l'héroïque escadron Vanguard de la Nouvelle République, tandis que l'autre se bat pour le redoutable Titan Squadron de l'Empire Galactique. L'histoire authentique présente une distribution diversifiée de personnages originaux, ainsi que des camées de visages familiers de la galaxie Star Wars.



Star Wars: Squadrons est disponible dès maintenant en pré-commande et débarque sur les vitrines de vente au détail et numériques le 2 octobre pour 39,99 USD. Les abonnés EA Access et Origin Access Basic peuvent profiter jusqu'à 10 heures de temps de jeu au lancement, ainsi que 10% de réduction sur l'achat du jeu complet. Les abonnés Origin Access Premier auront un accès complet à Star Wars: Squadrons sur PC ainsi que tous les avantages de Basic tant qu'ils s'abonnent. Pour plus de détails, visitez.



Voici un trailer du jeu : Cliquez ICI.



ELECTRONIC ARTS INC