Xiaomi lance le moniteur Mi Display 165 Hz Version : 27 "IPS, 1440p, 165 Hz, VRR, Display HDR400.



Xiaomi a lancé aujourd'hui un nouveau moniteur de jeu IPS à taux de rafraîchissement élevé sur sa ligne Mi. Le Xiaomi Mi Display 165 Hz apporte un panneau IPS 27 ", 8 bits avec une résolution de 2560 x 1440 et une couverture d'espace colorimétrique DCI-P3 assez impressionnante à 95%.



Le temps de réponse est cité à 4 ms (1 ms GtG, comme la plupart des fabricants) insistent pour citer leurs vitesses de réponse.) Il y a un support pour les technologies VRR (AMD FreeSync et NVIDIA G-Sync Compatible), ainsi que la certification Display HDR 400 (la plus basse qui puisse être obtenue, mais elle est certifiée). en HDR est fixé à 400 nits, avec une brillance typique de 320 nits.















En ce qui concerne les E/S, nous examinons 3 ports USB 3.0, 1 port HDMI, 1 port DisplayPort et 1 port casque 3,5 mm. Les spécifications signalées, y compris la couverture de l'espace colorimétrique DCI-P3, devraient rendre ce moniteur intéressant pour les utilisateurs allant des joueurs aux éditeurs photo/vidéo amateurs/semi-professionnels. le prix, cependant, est la cerise sur le gâteau : Xiaomi vendra ce moniteur pour 2199 yuans (ce qui équivaut à environ 299 $) - une bonne affaire si l'on considère les spécifications générales de ce moniteur.



Le moniteur sera disponible à partir du 17 Juin 2020 en Chine, et sa disponibilité internationale suivra.



