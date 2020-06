Corsair annonce : Corsair ONE a100 Desktop propulsé par Ryzen 3000.



CORSAIR, leader mondial des périphériques de jeu haute performance et des composants pour passionnés, a annoncé aujourd'hui le lancement du nouveau PC de jeu compact CORSAIR ONE a100, le premier système de la famille primée CORSAIR ONE de PC de bureau de petite taille à proposer un puissant processeur AMD Ryzen 3000 Series.



Avec les performances incroyables à un seul thread et à plusieurs threads d'un processeur Ryzen de 3e génération, les graphiques GeForce RTX de NVIDIA et une multitude de composants CORSAIR premium, le CORSAIR ONE a100 offre une productivité exceptionnelle pour la création de contenu et une expérience de jeu extraordinaire dans un environnement raffiné. châssis qui prend moins d'espace de bureau qu'un ordinateur portable.











Le nouveau CORSAIR ONE a100 est disponible en trois configurations, chacune équipée d'un processeur Ryzen série 3000, allant du processeur AMD Ryzen 9 3900X à 12 cœurs et 24 threads au processeur AMD Ryzen 9 3950X à 12 cœurs et 32 ​​fils, utilisant Architecture Zen 2 pour augmenter les performances et l'efficacité tout en jouant et en exécutant plusieurs applications exigeantes. Des graphismes incroyablement réalistes sont rendus possibles par les performances incroyables et la technologie de lancer de rayons en temps réel d'une carte graphique NVIDIA GeForce RTX, jusqu'à une GeForce RTX 2080 Ti.



Chaque CORSAIR ONE a100 est complété par une multitude de composants CORSAIR célèbres, dont 32 Go de mémoire VENGEANCE LPX 3200 MHz DDR4 optimisée pour AMD Ryzen 3000 et un SSD Force MP600 NVMe M.2 tirant pleinement parti de la bande passante PCIe 4.0. Comme tous les systèmes CORSAIR ONE, l'a100 est capable d'intégrer toute cette immense puissance dans un châssis qui représente moins du quart du volume d'un ordinateur de bureau conventionnel, tout en gardant les températures sous contrôle, grâce à un système de refroidissement liquide assisté par convection breveté.







"Depuis le lancement récent de la série AMD Ryzen 3000, les clients se demandent quand nous publierons un CORSAIR ONE avec eux", a déclaré Dennis Jackson, directeur du marketing des systèmes de jeux chez CORSAIR. "Maintenant, avec l'a100, nous fournissons toute la puissance de la 3e génération Ryzen et PCIe 4.0 dans le format unique du CORSAIR ONE."



"AMD est ravi de travailler avec CORSAIR pour apporter la puissance de Ryzen dans un facteur de forme aussi polyvalent", a déclaré Chris Kilburn, vice-président et directeur général de l'entreprise, unité commerciale client, AMD. "Exploitant la puissance des processeurs de bureau AMD Ryzen 3000, le CORSAIR ONE a100 met les performances et la technologie de pointe entre les mains des joueurs du monde entier."



Disponibilité



Le CORSAIR ONE a100 est disponible immédiatement sur la boutique en ligne CORSAIR en Amérique du Nord et en Europe.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



