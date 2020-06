MSI confirme les vitesses d'horloge "Matisse Refresh" de Ryzen XT.



MSI a confirmé les vitesses d'horloge des prochains processeurs Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT et Ryzen 5 3600XT sur son site Web. L'onglet de prise en charge du processeur dans la page produit de la carte mère MAG B550 Tomahawk répertorie les vitesses d'horloge des trois processeurs.







Les vitesses d'horloge nominales des 3900XT, 3800XT et 3600XT sont identiques à celles des 3900X, 3800X et 3600X, respectivement, tout comme leurs valeurs TDP. Ce que le tableau ne répertorie pas, ce sont les horloges boost. AMD aurait augmenté les fréquences de boost maximales des trois nouvelles puces de 100-200 MHz par rapport à celles des 3600X, 3800X et 3900X.



Les 3900XT et 3800XT auraient des horloges boost de 4,70 GHz, tandis que le 3600XT tourne aussi vite que 4,50 GHz. En ce qui concerne les prix, le 3900XT devrait être lancé à 499 $ (lancement PDSF de 3900X), le 3800XT à 399 $ (lancement PDSF de 3800X) et le 3600XT à 249 $ (lancement PDSF du 3600X). Les 3900XT et 3800XT sont livrés sans refroidisseurs, tout comme le 3950X.



VIDEOCARDZ