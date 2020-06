CLUB3D nous propose : Le CAC-1085 DisplayPort 1.4 to HDMI 4K120Hz HDR.



Club 3D est fier d'ouvrir un nouveau chapitre pour les adaptateurs qui convertissent DisplayPort en HDMI avec notre tout nouveau CAC-1085 DisplayPort 1.4 vers HDMI 4K120Hz HDR Active Adapter M/F. Cet adaptateur utilise la technologie de compression vidéo DisplayPort 1.4 DSC pour atteindre les nouvelles résolutions/taux de rafraîchissement.



Très demandé par les utilisateurs du monde entier et les entreprises leaders du secteur dans les domaines de l'informatique et de l'audiovisuel, ce nouvel adaptateur est la solution parfaite pour apporter 4K avec une étonnante 120 Hz aux derniers téléviseurs et écrans de grande taille avec entrées HDMI 2.1.



Le CAC-1085 suit la tradition du Club 3D en introduisant de nouvelles technologies sur le marché à un stade précoce et définit de nouveaux jalons, comme nous l'avons fait avec notre CAC-1070 (adaptateur actif DisplayPort 1.2 à HDMI 4K60Hz M/F) en 2016 et CAC- 1080 (DP 1.4 à HDMI 2.0b, ajoutant des fonctionnalités HDR supplémentaires) en 2018. La première livraison du CAC-1085 devrait arriver dans notre entrepôt d'ici fin juin. Dans la semaine à suivre, l'adaptateur devrait être disponible dans le monde entier.











Pour plus d'informations sur le produit, veuillez lire les informations ci-dessous, cliquez sur le lien du code article ou contactez votre contact Club 3D pour en savoir plus sur les prix et la disponibilité exacte.











NOUVEAU : Adaptateur actif Club 3D DisplayPort 1.4 vers HDMI 4K120Hz HDR M/F



Le Club 3D CAC-1085 est la solution parfaite pour se connecter à n'importe quel écran HDMI 4K120Hz prêt. Si vous avez un PC compatible DisplayPort 1.4 ou tout autre appareil qui ne possède pas la nouvelle spécification HDMI 4K120Hz, le Club3D CAC-1085 sera le moyen simple de mettre à niveau votre appareil et de vous connecter à votre nouveau téléviseur.



Avec sa technologie de compression vidéo DP1.4 DSC, cet adaptateur est capable de convertir des signaux vidéo DP1.4 en HDMI 2.1, prenant en charge des résolutions d'affichage vidéo jusqu'à 8K (7680 x 4320) à 60 Hz et créant des couleurs et des mouvements réalistes avec HDR offrant aux utilisateurs l'expérience visuelle ultime. L'adaptateur est alimenté via un câble USB de type C vers USB de type A (fourni avec le produit).



Fonctionnalités :



- Conforme à la spécification VESA DisplayPort v1.4,

- Conforme à la spécification HDMI v2.1,

- Prise en charge HDCP 1.4 et HDCP2.2,

- Prise en charge de DSC v1.2a et rétrocompatible avec l'ancienne version,

- Soutenir Max. taux de résolution/rafraîchissement jusqu'à 4k @ 120Hz,

- Prise en charge HDR dynamique,

- Prise en charge du son 5.1-7.1.



Applications :



- Pour le périphérique hôte comme un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, un adaptateur de convertisseur vidéo, une station d'accueil, un projecteur, un système de jeu et d'affichage comme la télévision, une signalisation numérique, un système VR/AR.

- Parfait pour les périphériques hôtes qui sont présentés avec la carte graphique DP1.4 qui prend en charge la sortie de signal vidéo DP pour les applications de jeu et commerciales.



Résolutions prises en charge :



- Soutenir Max. résolution/synchronisation jusqu'à 4k @ 120Hz,

- Prise en charge du système d'exploitation : tous.



Ce produit est SPÉCIFIQUEMENT conçu pour fonctionner avec les dernières unités de traitement graphique (GPU) qui prennent en charge DSC 1.2.



Au moment de l'impression, ce sont les GPU pris en charge :



- AMD NAVI : RX5700, RX5600XT, RX5700XT, RADEON VII, RX5500XT.

- NVIDIA TURING RTX : TITAN RTX, RTX 2080, RTX 2070, RTX 2060

- QUADRO : RTX8000, RTX6000, RTX5000, RTX4000, RTX3000 MOBILE

- Basé sur Intel Gen11 : Ice Lake, Iris Plus Graphics, UHD Graphics.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP