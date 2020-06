EK Waterblocks lance une pompe autonome D5 avec couvercle Quantum.



EK Water Blocks, le fabricant de refroidissement liquide de renommée mondiale, lance des pompes autonomes EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB. Ces pompes autonomes sont une évolution des pompes EK-XTOP Revo D5 PWM très populaires et couronnées de succès, désormais disponibles avec un éclairage LED D-RGB sophistiqué et une conception mise à jour s'alignant sur la gamme EK Quantum. Ces unités offrent des performances hydrauliques accrues (jusqu'à 15%) par rapport au toit d'origine de l'usine.















Les pompes autonomes à inertie sont disponibles en deux modèles différents, soit en acétal noir POM usiné CNC ou en acrylique coulé usiné CNC. Le câble d'alimentation de 50 cm de long et le câble de signal PWM de 60 cm sont équipés d'une gaine noire. Un éclairage LED correct sans points chauds LED indésirables est obtenu avec un couvercle noir sur le modèle Plexi et diffusé par une pièce blanc laiteux sur le modèle acétal.







Ces produits sont compatibles avec les technologies de synchronisation RVB populaires de tous les principaux fabricants de cartes mères. La flèche sur le connecteur LED à 3 broches doit être alignée avec la marque + 5V sur l'en-tête D-RGB (aRGB). EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB est une pompe de refroidissement liquide haute performance, construite autour de la véritable pompe D5 éprouvée sur le marché et du nouveau dessus Quantum Inertia avec une pince de montage anti-vibration avancée.







La pompe D5 est équipée d'un moteur sphérique à commutation électronique. Dans une pompe à moteur sphérique, la seule pièce mobile est un rotor de forme sphérique qui est maintenu en place par un roulement à billes en céramique ultra-dure et résistante à l'usure. Le système de volute/corps de pompe Revo D5 présente une conception entièrement arrondie, offrant une plus grande facilité d'utilisation et permettant une installation à n'importe quel angle à 360 ° de rotation.



Un amortisseur en caoutchouc spécial est utilisé pour séparer le corps de pompe principal du clip de montage pour un fonctionnement silencieux, sans bruit induit par les vibrations. De plus, le positionnement horizontal et vertical est pris en charge pour faciliter les possibilités d'acheminement des tubes.







Disponibilité et prix



Les pompes autonomes EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB sont fabriquées en Slovénie et disponibles en précommande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires. La livraison de ce produit est prévue pour le 19 Juin 2020. L'EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB - Plexi & EK-Quantum Inertia D5 PWM D-RGB - Acetal sera disponible au prix de 139.90 euros.



