ASUS annonce les routeurs de jeu RT-AX86U et RT-AX82U.



ASUS a annoncé aujourd'hui RT-AX86U et RT-AX82U, deux routeurs de jeu WiFi 6 (802.11ax) bi-bande hautes performances. Les nouveaux modèles offrent aux joueurs - en particulier les joueurs mobiles - encore plus de choix pour créer un réseau de jeu ultra-rapide et stable.



Le RT-AX86U est une version améliorée du RT-AC86U le plus vendu, conservant le châssis noir classique avec des accents rouges inspirés des jeux. Il dispose de la technologie WiFi 6 ultra puissante avec des vitesses globales combinées allant jusqu'à 5700 Mbps, tandis que le RT-AX82U au style audacieux offre des vitesses WiFi 6 jusqu'à 5400 Mbps et présente un design futuriste avec des effets d'éclairage dynamique Aura RGB incroyables.



Les deux modèles sont dotés de fonctionnalités d'accélération de jeu puissantes et faciles à utiliser qui plairont à tout type de joueur, en particulier aux joueurs mobiles. L'application ASUS Router comprend un mode de jeu mobile en un clic, et les appareils câblés peuvent être facilement hiérarchisés via le panneau de commande en ligne ou en les connectant au port de jeu dédié. Le RT-AX86U comprend également un port WAN/LAN à 2,5 Gbps, ce qui lui confère de véritables capacités de mise en réseau à 2 Gbps pour WAN, LAN et WiFi.







ASUS AiProtection Pro avec contrôle parental offre une protection complète pour tous les appareils connectés, y compris les smartphones de jeu. Les routeurs prennent également en charge la technologie unique ASUS AiMesh, qui leur permet d'être utilisés dans le cadre d'un réseau maillé multi-routeur en conjonction avec d'autres routeurs ASUS compatibles AiMesh pour créer un réseau homogène pour toute la maison.



WiFi ultra puissant 6



RT-AX86U et RT-AX82U sont des routeurs de jeu qui offrent tous les avantages de la nouvelle norme WiFi 6, tout en offrant une compatibilité descendante complète avec les appareils WiFi existants. La technologie WiFi 6 offre des vitesses plus rapides, une meilleure efficacité du réseau, une plus longue portée et une durée de vie de la batterie améliorée pour les appareils connectés.



Le WiFi 6 dans RT-AX86U et RT-AX82U utilise des canaux de 160 MHz pour permettre des vitesses WiFi globales combinées allant jusqu'à 5700 Mbps dans RT-AX86U et 5400 Mbps dans RT-AX82U. Dans un mouvement révolutionnaire, WiFi 6 combine également la technologie OFDMA avec MU-MIMO pour fournir une capacité et une efficacité réseau accrues dans des environnements multi-appareils, ainsi qu'une plage de signaux WiFi améliorée pour une meilleure couverture.



Le résultat est moins de points morts WiFi et des connexions WiFi plus rapides et plus fiables pour tous les appareils, dans toute la maison, quel que soit le nombre d'appareils connectés: les joueurs peuvent être sûrs que leur jeu ne sera pas interrompu par les téléchargements ou le streaming sur d'autres appareils. Le WiFi 6 comprend également une fonctionnalité appelée Target Wake Time qui permet de réduire la consommation d'énergie des appareils mobiles et IoT, offrant aux joueurs une plus grande autonomie pour les jeux.



Conçu pour les jeux



RT-AX86U et RT-AX82U incluent une multitude de fonctionnalités conçues pour permettre à tout type de joueur d'accélérer facilement leurs jeux.



L'application ASUS Router gratuite et facile à utiliser comprend le nouveau mode de jeu mobile. Cela fournit une accélération de jeu mobile à une touche, hiérarchisant automatiquement tout le trafic provenant de l'appareil exécutant l'application ASUS Router pour assurer la meilleure expérience de jeu possible. Les appareils de jeux mobiles peuvent également profiter d'une congestion plus faible et de vitesses plus rapides sur la bande WiFi 5 GHz.



Les utilisateurs peuvent également hiérarchiser n'importe quel appareil sur le réseau à l'aide de la fonction Gear Accelerator du panneau de commande en ligne du routeur. Pour les appareils de jeu câblés, l'un des ports LAN est également un port de jeu dédié qui donne la priorité à tout appareil câblé qui lui est connecté.



Open NAT élimine la complexité de la redirection de port avec un processus de configuration facile en trois étapes, et Adaptive QoS peut être configuré pour hiérarchiser le trafic provenant de différents types d'applications, y compris les jeux, de sorte que les goulots d'étranglement du réseau devraient être une chose du passé.



Le RT-AX86U prend également en charge une connexion filaire ultra-rapide de 2 Gbit/s via un port de 2,5 Gbit/s qui peut être utilisé soit comme WAN soit comme LAN. Cela signifie que RT-AX86U prend en charge une véritable mise en réseau de 2,5 Gbit/s via WAN, LAN et WiFi.



Le RT-AX86U est également un routeur recommandé par NVIDIA GeForce NOW pour la meilleure expérience de jeu dans le cloud, et le RT-AX82U est maintenant prêt à être accepté dans le programme recommandé par GeForce NOW.



Un style de jeu audacieux



Les nouveaux routeurs de jeu ASUS sont conçus pour un attrait visuel maximal, avec des lignes audacieuses et des détails inspirés du jeu. Le RT-AX86U a une orientation verticale - choisie pour des performances optimales - avec un look discrètement puissant rehaussé par le panneau rouge à la base avant du routeur.



Conçu avec une ambiance de jeu complète, le RT-AX82U a des looks futuristes saisissants. Ses lignes géométriques élégantes lui confèrent une position forte et résolue, renforcée par les quatre antennes non amovibles à l'arrière. À l'avant du RT-AX82U, une grande fenêtre à persiennes pleine largeur abrite le superbe système d'éclairage Aura RGB. Les joueurs peuvent choisir parmi une gamme de motifs dynamiques en couleurs alternatifs - tels que l'effet arc-en-ciel coloré - ou choisir leurs propres couleurs pour les motifs sélectionnés. Il peut également être réglé sur un modèle statique si une humeur plus calme est souhaitée.



Sécurisé et polyvalent



Pour une sécurité maximale, les RT-AX86U et RT-AX82U prennent en charge le dernier protocole de sécurité sans fil WPA3 et incluent un abonnement gratuit à vie à ASUS AiProtection Pro, qui offre une sécurité de qualité commerciale et des contrôles parentaux avancés. AiProtection Pro protège tous les appareils connectés au réseau, y compris ceux qui ne peuvent pas exécuter de logiciel antivirus traditionnel, tels que les smartphones et les appareils IoT.



La prise en charge ASUS AiMesh intégrée signifie que RT-AX86U et RT-AX82U peuvent être utilisés comme contrôleur ou nœud dans un réseau maillé construit à l'aide de routeurs compatibles AiMesh. Un réseau maillé AiMesh offre une couverture WiFi pour toute la maison pour tous les appareils sans fil, avec une itinérance transparente et aucune zone morte.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP