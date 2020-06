XPG et GIGABYTE travaillent ensemble pour repousser les limites de l'overclocking sur les plates-formes Intel Z490 et AMD B550.



XPG, un fournisseur de produits hautes performances pour les joueurs, les pros de l'esport et les amateurs de technologie, est heureux d'annoncer qu'il a élargi son programme de tests d'overclocking DDR4 avec une nouvelle relation de travail avec le principal fabricant de cartes mères, GIGABYTE.



Après le lancement du chipset Intel Z490, XPG a commencé à tester et à overclocker ses nouveaux modules DDR4 avec les dernières plates-formes Z490, ainsi que les plates-formes AMD B550, pour s'assurer qu'elles répondent aux normes les plus élevées de performances et de stabilité d'overclocking. Cette dernière coopération avec GIGABYTE est un prolongement de cet effort.



En coopération avec GIGABYTE, le XPG Overclocking Lab (XOCL) a pu overclocker le module XPG SPECTRIX D50 DDR4 à 4800 MHz sur la carte mère GIGABYTE Z490 AORUS XTREME WATERFORCE. Suite à ce résultat impressionnant, le XOCL a procédé à des tests d'autres modules XPG DDR4 sur un ensemble d'autres cartes mères GIGABYTE pour des résultats similaires.











Les modules XPG DDR4 utilisés comprenaient: SPECTRIX D50, D60G, D80, D41 et GAMMIX D30, D10. Les cartes mères GIGABYTE utilisées comprenaient: Z490 AORUS XTREME, AORUS MASTER, AORUS ULTRA, AORUS PRO AX, AORUS ELITE AC, AORUS ELITE, VIOSON G ainsi que l'AMD B550 AORUS MASTER, AORUS PRO AC, AORUS PRO et VISION D.



Les SPECTRIX D60G, D50, D80, D41 et GAMMIX D30, D10 sont construits avec des puces et des dissipateurs thermiques de haute qualité pour une excellente intégrité, fiabilité et stabilité du signal, ce qui prolonge efficacement la durée de vie des modules de mémoire.



De plus, ils sont dotés des profils de mémoire Intel Extreme (XMP) 2.0 pour simplifier l'overclocking et améliorer la stabilité du système. Le SPECTRIX D80 a la particularité d'être le premier module RGB DDR4 au monde à arborer un système de refroidissement hybride air-liquide. Il utilise la combinaison d'un dissipateur thermique scellé hermétiquement avec un fluide non conducteur et d'un dissipateur thermique en aluminium pour fournir un refroidissement thermique efficace.



Le XOCL est dédié à repousser les limites des performances de la mémoire et a été la première installation de ce type parmi les fabricants de DRAM du monde entier lors de sa création en 2018. LE XOCL travaille en étroite collaboration avec divers partenaires de l'industrie, tels que GIGABYTE, pour garantir que ses produits sont hautement compatible avec plusieurs plates-formes et capable de répondre aux normes de performance exigeantes des joueurs, des pros de l'esport et des amateurs de technologie.



En mai 2018, le XOCL a overclocké le module de mémoire XPG SPECTRIX D80 RGB DDR4 à 5531 MHz dans une configuration refroidie à l'azote liquide. En mai 2019, le XOCL a overclocké le module de mémoire SPECTRIX D60G à une fréquence de 5738MT/s, un nouveau record du monde.



TECHPOWERUP