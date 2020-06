Abkoncore annonce le casque de jeu : Le 7.1 B719M.



ABKONCORE a récemment annoncé le casque de jeu virtuel 7.1 B719M, le casque dispose d'un éclairage RVB, de grandes oreillettes, d'un bandeau réglable et de pilotes de 50 mm. Le casque est compatible avec plusieurs plates-formes et prend en charge PC, téléphone, Nintendo Switch, Playstation 4 et Xbox One.



Le câble du casque comprend un contrôleur audio en ligne avec contrôle du volume et des boutons micro/vibration, le casque dispose également d'un connecteur d'alimentation USB pour les effets d'éclairage RVB sur PC. Un adaptateur 3,5 mm vers USB est également inclus pour une utilisation sur PC.











Le casque est doté de deux pilotes en néodyme de 50 mm avec une impédance de 32 Ω, une sensibilité de 122 dB, une fréquence de 20 Hz à 20 KHz et une puissance maximale de 30 mW. Le microphone réglable est livré avec une impédance de 2,2 KΩ et une sensibilité de -42 dB.



Voici une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP