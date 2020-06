À force de vouloir renforcer à tout prix la sécurité avec ses mises à jour, Microsoft vient de semer le désordre dans la gestion de l'impression sous Windows 10. D'après un rapport, ce serait la mise à jour KB4557957 qui causerait ce gros problème.

Les imprimantes touchées seraient des modèles des marques Brother, Canon, HP, Panasonic ou encore Ricoh. Ces dernières ne seraient plus reconnues par le système, et il serait de fait impossible d'imprimer des documents. Il semblerait même que les documents sous la forme PDF posent es problèmes à l'imprimante virtuelle intégrée à Windows.

Microsoft communique que : « Le spooler d'impression peut rencontrer une erreur ou/et s'achever de façon inattendue lorsqu'il est sollicité pour une impression de documents. C'est pourquoi aucune impression ne sortira du matériel touché. [...] Un message d'erreur envoyé par le pilote de l'imprimante peut aussi apparaître. [Ce problème] peut aussi toucher les logiciels d'impression virtuelle, comme les outils de génération de PDF. »

Qu'elles soient connectées directement au PC ou encore reliées à un réseau, Windows ne les reconnait plus ! Microsoft est en train de travailler sur la problématique pour corriger ce bug très gênant, surtout dans l'industrie, encore plus que chez les particuliers !

En attendant, il semblerait que la désinstallation, suivie de la réinstallation des pilotes de l'imprimante puisse parfois permettre de corriger le bug, mais pas systématiquement...