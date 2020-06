La mise à jour de mai 2020 de Windows 10 casse la fonction du redémarrage à zéro

Apparue avec la version 1903 (mars 2019), la fonction du redémarrage à zéro de Windows 10 était très utile, puisqu'elle permettait de remettre le système à son état d'origine, et ce sans toucher aux données personnelles. De même, tous les programmes ajoutés par les constructeurs, comme par exemple sur les portables, étaient supprimés lors de cette réinitialisation. On retrouvait donc logiquement un beau Windows tout neuf et propre.

On trouve cette fonction en suivant le chemin : Paramètres => Mise à jour et sécurité => Sécurité Windows => Performances et intégrité de l'appareil. Ensuite, il était possible de cliquer sur "Informations supplémentaires" pour lancer la procédure si c'était désiré.

Mais la nouvelle version 2004 de Windows casse cette fonction. Si on clique sur le lien, il renvoie vers une page web du support technique qui explique globalement l'intérêt de cette section dans les paramètres...

Mais fait marquant, il semblerait que ce bug ait été connu et signalé par de nombreux testeurs et à maintes occasions. Pourtant Microsoft aurait promis que le problème ne se renouvellerait pas...

C'est donc une affaire à suivre, puisqu'il faudra certainement attendre les futures mises à jour pour vérifier si l'accès à cette fonction sera corrigé... ...ou pas !