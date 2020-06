AMD va de nouveau mettre à jour son logo Radeon, peut-être avec Big Navi.



Fritzchens Fitz, connu dans la communauté des passionnés de PC pour sa photographie de silicium ultra détaillée, a tenté avec succès l'imagerie thermique sur un processeur mobile AMD "Renoir". Il a découvert que le processeur peut survivre sans refroidissement (pas même avec un refroidissement passif, et exposé nu à l'air).















Un Ryzen 3 4300U "Renoir" à 4 cœurs a été utilisé dans l'expérience. La caméra thermique a détecté qu'un seul des deux CCX était actif pendant les tests. Non seulement le processeur a démarré, mais il s'est également avéré stable sur banc avec Cinebench R15 et le benchmark "Crysis", pendant la durée de 10 minutes de l'expérience. Les scores Cinebench R15 et 3DMark TimeSpy ont également été obtenus.



Trouvez la vidéo dans le lien source ci-contre : Cliquez ICI.



TWITTER (FRITZCHENSFRITZ)