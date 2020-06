Aqua Computer lance les waterblock Cuplex Kryos NEXT sTRX4 FC.



Aqua Computer, le spécialiste allemand des systèmes refroidis par eau, présente un nouveau waterblock CPU pour le socket AMD sTRX4 : le cuplex kryos NEXT sTRX4 FC. Le nouveau refroidisseur est fabriqué directement chez Aqua Computer en Allemagne. Une base en cuivre nickelé solide offre une microstructure extrêmement grande avec une surface de 51x45 mm - la plus grande jamais fabriquée pour un refroidisseur de CPU chez Aqua Computer. Cette microstructure est usinée CNC dans un processus de production CNC étendu jusqu'à une taille de structure inférieure à 200 µm.























Le refroidisseur est proposé par Aqua Computer en trois versions, les performances de refroidissement étant identiques et seul le boîtier du refroidisseur est différent. La variante la plus économique est basée sur un boîtier en acétal noir. De plus, Aqua Computer propose un modèle avec éclairage LED numérique intégré. Pour ce refroidisseur, le boîtier est en plexiglas et est encadré par un cadre en aluminium anodisé noir.



La troisième version intègre un écran VISION OLED et un éclairage RGBpx. Les deux sont contrôlés via USB avec le logiciel aquasuite bien connu. Le refroidisseur a également un capteur de température intégré. Malheureusement, ce modèle n'est pas encore disponible au lancement et le sera en juillet.



Les prix commencent à 79.90 euros pour la version acétal ; le modèle avec un plexiglas et le cadre en aluminium est proposé pour 109.90 euros. Les deux variantes sont disponibles dès maintenant.



Les variantes VISION et RGBpx qui apparaîtront plus tard coûteront 139.90 euros.



TECHPOWERUP