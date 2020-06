G.SKILL lance des kits de mémoire DDR4-4400 CL17 avec des modules 16 Go haute capacité.



G.SKILL International Enterprise Co., Ltd., le premier fabricant mondial de mémoire et de périphériques de jeu à performances extrêmes, lance de nouveaux kits de mémoire DDR4 à vitesse extrême qui poussent les modules de 16 Go et 8 Go jusqu'à DDR4-4400 avec une faible latence de CL17-18-18-38 dans tous les domaines, sous la famille Trident Z Royal.



Mise à niveau des spécifications sur les trois fronts de la vitesse de fréquence de la mémoire, de la capacité du module et de la faible latence de la mémoire, ces spécifications sont conçues avec des circuits intégrés Samsung B-die et conçues pour la dernière plate-forme Intel Z490 pour obtenir des performances plus élevées pour les jeux et la création de contenu.







Alors que la capacité totale de 32 Go de mémoire devient la norme pour les PC de jeu et les PC de performance, G.SKILL reconnaît l'importance des configurations de kits de mémoire x2 de 16 Go aux performances extrêmes. Relevant le défi, G.SKILL a créé le kit de mémoire DDR4-4400 CL17-18-18-38 avec une capacité de 32 Go (16 Go x2) sous la famille Trident Z Royal. Voir le test de résistance du kit de mémoire sur la carte mère MSI MPG Z490 GAMING PLUS avec un processeur Intel Core i5-10600K dans la capture d'écran ci-dessous.















De plus, le même kit de mémoire DDR4-4400 CL17-18-18-38 32 Go (16 Go x2) est testé sur la carte mère ASRock Z490 AQUA et le processeur Intel Core i9-10900K dans la capture d'écran ci-dessous.



Dans le même temps, G.SKILL réduit également la latence de la mémoire des kits de 16 Go (8 Go x2) sur DDR4-4400 à CL17-18-18-38. Comme le montre la capture d'écran ci-dessous, le kit de mémoire est validé sur la carte mère ASUS ROG MAXIMUS XII FORMULA, basée sur le chipset Intel Z490, avec le processeur Intel Core i9-10900K.



Voici la fiche technique :







Ces spécifications de mémoire Trident Z Royal haute vitesse et faible latence seront disponibles via les partenaires de distribution mondiaux de G.SKILL au troisième trimestre 2020.



TECHPOWERUP