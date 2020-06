Cartes mères chipset AMD B550 répertoriées, disponibles à partir du 16 juin 2020.



Les cartes mères Socket AM4 basées sur le chipset AMD B550 sont répertoriées sur les e-tailers populaires tels que Newegg. Les planches seront disponibles sur commande à partir de demain (16 juin). Certains de ces modèles sont ouverts en précommande sur Newegg.















Malgré les meilleurs efforts d'AMD pour que les fabricants répertorient quelques modèles sous la barre des 100 Dollars, les cartes sur Newegg ne commencent qu'à 115 Dollars pour ce qui était censé être des modèles à 99 $, allant jusqu'à 300 Dollars pour certains des modèles phares.



En substance, le B550 succède à la fois au B450 et au X470 en termes de répartition des prix des cartes mères. Les modèles très attendus, tels que le MSI MAG Tomahawk sont au prix de 180 Dollars et le ASUS Strix-F à 190 Dollars. Les cartes haut de gamme comme l'Asus Strix-E et l'Aorus Master sont répertoriées pour 280 Dollars, tandis que l'ASRock Taichi brûle votre portefeuille à 300 Dollars.



TECHPOWERUP