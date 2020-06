ASUS lance la carte Polaris 12 Phoenix Radeon 550.



L'architecture Polaris a été lancée par AMD dans la série RX 400 il y a près de 4 ans, depuis lors, AMD a publié deux nouvelles générations de processeurs graphiques, Vega et Navi. Il semble que l'architecture Polaris va vivre un peu plus longtemps avec la sortie du GPU ASUS Phoenix Radeon 550 2 Go, basé sur le GPU Polaris 12.















Ce produit peut sembler familier et c'est parce qu'ASUS a sorti le Phoenix Radeon RX 550 en 2017, le nouveau Phoenix Radeon 550 utilise une configuration de mémoire différente de 2 Go GDDR5/64 bits/6 Gbps, ce qui est une étape importante par rapport au 2/4 Go GDDR5/128 bits/7 Gbit/s du Phoenix Radeon RX 550, d'autant plus que cette carte a été publiée il y a 3 ans. Cette nouvelle carte semble avoir été disponible pour les OEM depuis un certain temps et ne fait que maintenant son chemin pour la vente au détail à un prix, espérons-le, bon marché.



