Alphacool annonce un trio de nouveaux produits.



Alphacool a annoncé aujourd'hui trois nouveaux produits. Il s'agit notamment de l'Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB, de nouveaux kits de connecteurs à libération rapide ; et Alphatube TPV. Construisez votre propre système de refroidissement par eau AIO avec l'Eisbaer Aurora (Solo).



Parallèlement aux différents refroidisseurs d'eau EIO Eisbaer Aurora CPU pré-remplis qui peuvent être utilisés "Out of the Box", le cœur de l'Eisbaer Aurora est également disponible en version solo. Avec lui, vous pouvez décider comment vous souhaitez construire votre boucle de refroidissement par eau et quelles pièces vous souhaitez utiliser pour cela.



En utilisant les ports G1/4 "standard de l'industrie, tous les raccords du secteur du refroidissement par eau peuvent être utilisés. Cela vous permet de choisir librement l'épaisseur, la couleur, le style et le liquide du tuyau. L'Eisbaer Aurora vous donne un contrôle total.



Kit de connecteurs rapides Alphacool ES Pushin TPV Version industrielle: Les raccords à déconnexion rapide Alphacool HF pour tubes TPV sont issus de la gamme de produits Alphacool Enterprise Solutions et ont été développés spécialement pour les tuyaux Alphacool TPV. Un accent particulier a été mis sur la haute résistance à la traction et la sécurité.



















Alphacool tube AlphaTube TPV 16/10 - Black Mat 3,3 m (10 ft) Retailbox



Chaque système de refroidissement à eau nécessite des tubes souples ou durs pour connecter les composants individuels tels que les radiateurs, les waterblocks et les réservoirs. Le PVC est généralement utilisé pour les tubes souples, il possède de nombreuses propriétés fantastiques qui le rendent facile à travailler et il est bon marché. Cependant, Alphacool apporte désormais un nouveau matériel de la série Alphacool Enterprise Solutions à l'utilisateur quotidien. Ce tube est appelé Alphacool AlphaTube TPV et est le choix du tube pour les industries.



Prix de vente conseillé :



- Alphacool Eisbaer Aurora (Solo) - Digital RGB : 69.95 € - Cliquez ICI,

- Alphacool ES quick release connector kit TPV pushin Industry version : 12.95 € - Cliquez ICI,

- Alphacool tube AlphaTube TPV 16/10 - Black Matte 3.3 m (10 ft) Retailbox : 14.95 € - Cliquez ICI.



TECHPOWERUP