Sony présente deux versions de console PlayStation 5 et des jeux de nouvelle génération exclusifs à la plate-forme.



Aujourd'hui, Sony via un livestream a enfin présenté sa conception matérielle pour la prochaine génération de consoles, et mettons un point de côté: la société lancera deux versions de console. C'est une tournure relativement inattendue - inattendue, car si quelque chose, nous attendions deux nouvelles consoles de Microsoft (rappelez-vous les rumeurs de Lockhart?), Pas de Sony. Cependant, la PS5 sera finalement lancée en deux versions - une console principale et une retombée entièrement numérique.







Pour l'instant, les détails sont presque absents - la seule chose que nous savons avec certitude est que la version numérique de la PS5 ne portera pas de lecteur BluRay 4K. Cela réduira sans aucun doute le prix final de la version numérique par rapport à la console principale. Il n'est pas clair si cette console dispose d'une sorte d'intégration en streaming avec un service tel que PS Now, déchargeant le traitement des jeux vers le cloud.



Si ce n'est pas le cas, et si la seule différence matérielle entre les deux versions est la présence du lecteur BluRay 4K, nous parlons probablement d'une différence de 100 $/100 € - des sommets. N'oubliez pas que la Xbox One S, qui coûte actuellement environ 250 $, possède également un lecteur Blu-ray 4K, il n'y a donc que peu de choses à récupérer en coupant cette pièce matérielle particulière. Comme vous l'avez peut-être deviné, le prix se manifeste toujours comme s'il s'agissait d'une licorne.



Une vidéo de présentation : Cliquez ICI.



La conception globale de la PS5 est une combinaison élégante de blancs et de bleus - quelque chose qui a déjà été taquiné avec le contrôleur Dual Sense. Le design ressemble à celui d'un vaisseau spatial élégant, avec des courbes organiques, un éclairage bleu et une perspective Alienware, et ne ressemble en rien à ce que certains attendaient de la console en termes de taille. Il reste à voir comment Sony a réussi à dissiper la chaleur produite par le matériel certes puissant à l'intérieur de la console - on s'attendrait à ne pas voir une répétition du moteur à réaction rugissant présent dans la PS4 Pro.



Le look soulève également la question de savoir si la console peut reposer sur le côté. La conception relativement mince signifie probablement que la console est plus haute que la Xbox Series X, ce qui pourrait rendre difficile son installation horizontale dans certaines armoires de divertissement. Cependant, l'existence de ce support noir et le design incurvé de la console semblent ne pas tenir compte d'une orientation horizontale; cela pourrait être un détail très, très pertinent pour certains utilisateurs.



Jetez un œil à la bande-annonce du matériel PS5 : Cliquez ICI.



En ce qui concerne les jeux, Sony a présenté des quantités connues de leurs studios propriétaires. Horizon: Forbidden West promet d'étendre le monde, le gameplay et les concepts vus dans l'incroyable Horizon: Zero Dawn original (qui arrive assez tôt sur la scène PC, pensez-vous).



Un nouveau jeu Ratchet and Clank, sous le sous-titre Rift Apart, a également été présenté. Il y avait un certain niveau de détail de qualité Pixar, avec la puissance retrouvée de la nouvelle architecture SSD présentant des transitions d'environnement de niveau nanoseconde, et le lancer de rayons étant très bien représenté dans les réflexions en temps réel.



Gran Turismo 7 a également été présenté, avec des niveaux de détails sans précédent et à couper le souffle sur les modèles de voitures, des reflets de l'environnement en temps réel présentés sur les côtés et les capots des voitures, et un bel éclairage.



Un nouveau jeu Square Enix exclusif à PS5 sous la forme de Project Athia est développé par Luminous Productions, les mêmes développeurs de Final Fantasy XV, bien que peu de choses aient été montrées à ce sujet. Ce ne sont que quelques-uns des jeux, et ci-dessous, quelques-unes des bandes-annonces.



Consultez la liste complète des jeux révélés après les vidéos, par ordre de révélation dans le livestream.



- HORIZON FORBIDDEN WEST : Cliquez ICI,

- MARVEL'S SPIDER-MAN - MILES MORALES : Cliquez ICI,

- GRAN TURISMO 7 : Cliquez ICI,

- GHOSTWIRE - TOKYO : Cliquez ICI,

- RETURNAL : Cliquez ICI.



Jeux annoncés sur le livestream PlayStation :



- Grand Theft Auto 5 ("expanded and enhanced" - Rockstar Games/2K) - 2021,

- Spider-Man : Miles Morales (Insomniac Games) - Holiday 2020,

- Gran Turismo 7 (Polyphony Digital) - TBA,

- Ratchet & Clank: Rift Apart (Insomniac Games) - TBA,

- Project Athia (Luminous Productions/Square Enix) - TBA,

- Stray (Bluetwelve/Annapurna Interactive) - 2021,

- Returnal (Housemarque/SIE Worldwide Studios) - TBA,

- Sackboy : A Big Adventure (Sumo Digital) - TBA,

- Destruction Allstars (Lucid) - TBA,

- Kena : Bridge of Spirits (Ember Lab) - TBA,

- Goodbye Volcano High (KO_OP Mode) - 2021,

- Oddworld : Soulstorm (Oddworld Inhabitants) - TBA,

- Ghostwire : Tokyo (Tango Gameworks) - 2021,

- Jett : The Far Shore (Superbrothers & Pine Scented) - Holiday 2020,

- Godfall (Counterplay Games/Gearbox) - Holiday 2020,

- Solar Ash (Heart Machine) - 2021,

- Hitman 3 (IO Interactive) - January 2021,

- Astro's Playroom (Japan Studio/Team Asobi) - TBA,

- Little Devil Inside (Neostream) - TBA,

- NBA 2K21 (2K) - Fall 2020,

- BugSnax (Young Horses) - Holiday 2020,

- Demon's Souls Remake (BluePoint Games/Japan Studio) - TBA,

- Deathloop (Arkane Lyon/Bethesda Softworks) - TBA,

- Resident Evil 8 : Village (Capcom) - 2021,

- Pragmata (Capcom) - 2022,

- Horizon : Forbidden West (Guerrilla Games) - TBA.



