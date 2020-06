TECHPOWERUP nous propose le test des : G.SKILL Trident Z Neo DDR4-3600 MHz CL16 4x16 Go.



Les prix de la mémoire continuant de chuter, c'est le moment idéal pour rechercher des mises à niveau de mémoire. Les versions matérielles d'hiver battent leur plein, la concurrence d'Intel et d'AMD est en compétition, et la marque Red a complètement résolu les problèmes de mémoire des générations passées. Les utilisateurs n'ont plus à se soucier de la compatibilité de la mémoire ou à acheter des kits coûteux de marque AMD. Avec 3200 MHz pris en charge nativement sur la nouvelle plate-forme Ryzen, les options pour les passionnés n'ont jamais été aussi ouvertes.



G.SKILL s'est fait un nom dans les cercles passionnés de matériel. La réputation de la marque pour des produits de mémoire de qualité supérieure n'est pas un secret, et leur série Trident Z est souvent considérée comme la référence pour ce qu'un bon kit DDR4 devrait être.



Il ne devrait être surprenant à personne que G.SKILL ait préparé une nouvelle édition de cette conception de mémoire primée spécialement pour répondre aux nouveaux adoptants AMD. Le Trident Z Neo présente le même profil préféré des fans avec une nouvelle palette de couleurs audacieuses et des spécifications visant à maximiser les performances du Ryzen 3000.



Les deux kits G.SKILL Trident Z Neo que j'ai à tester aujourd'hui sont spécifiés à 32 Go (2 x 16 Go) 3600 MHz avec des synchronisations 16-16-16-36 à 1,35 V, ce que beaucoup considèrent comme la spécification Ryzen idéale. Avec deux fois les repères à franchir, ne perdons plus de temps ! Quelles seront les performances du G.SKILL Trident Z Neo ?







Voici la fiche technique :







