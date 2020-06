TECHPOWERUP nous propose le test du : Zalman CNPS17X.



Fondée en 1999, Zalman existe depuis très longtemps. En tant que tel, vous pourriez dire qu'ils font partie de la vieille garde, s'étant formés lorsque le jeu sur PC a vraiment commencé à démarrer avec la sortie de NVIDIA de la GeForce 256. Avance rapide jusqu'à aujourd'hui et Zalman s'est étendu à plusieurs marchés et catégories, pas seulement refroidisseurs et ventilateurs, mais aussi des étuis, des blocs d'alimentation, des refroidisseurs de liquide tout-en-un, des claviers et bien plus encore. Malgré tout, ils sont peut-être mieux connus pour leurs légendaires refroidisseurs de processeur CNPS 9500, 9700 et 9900, qui ont été si bien reçus qu'ils ont fait exploser la popularité de l'entreprise au sein de la communauté des bricoleurs.







Dans la revue d'aujourd'hui, je regarde le CNPS17X de Zalman, qui en surface semble être la moitié d'un CNPS20X. Cependant, le CNPS17X a un caloduc de moins. Même ainsi, il est conçu pour gérer jusqu'à un TDP de 200 watts, ce qui est encore assez impressionnant pour cette conception à tour unique plus mince.



En ce qui concerne le marketing, Zalman a vraiment poussé l'enveloppe ici, décrivant le refroidisseur comme ayant des ailettes de refroidissement ondulées stéréoscopiques 4D et une plaque froide RDTH "Reverse Direct Touch Heat Pipe". Honnêtement, le marketing est un peu trop, mais étant donné que le CNPS20X appartient à la même famille, ce n'était pas inattendu. Alors sans plus tarder, regardons de plus près ce que le CNPS17X a à offrir.



Voici la fiche technique :







Pour lire la suite, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP