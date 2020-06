Samsung optimise les nouveaux téléviseurs QLED pour les jeux.



Samsung présente une multitude de nouvelles fonctionnalités pour ses récents téléviseurs QLED afin de créer "des sessions de jeu plus immersives et réactives". Samsung apporte la synchronisation adaptative et HDMI 2.1 à ses derniers ensembles QLED qui apporteront des améliorations de jeu significatives lorsqu'ils sont associés à un PC haut de gamme ou à une console de nouvelle génération.















HDMI 2.1 permet la prise en charge de 4K 120 Hz avec les cartes graphiques et consoles de nouvelle génération, ainsi que FreeSync Premium pour bénéficier aux systèmes existants de réductions de bégaiement et de déchirure. Samsung annonce également un faible décalage d'entrée de 9,8 ms, un mode de jeu automatique avec minimisation du flou de mouvement, un égaliseur noir dynamique pour améliorer la clarté des objets dans les scènes sombres et la capacité PiP multi-vues.



