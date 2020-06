BIOSTAR lance la carte mère SoC FX9830M.



BIOSTAR, une marque leader de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui la carte mère FX9830M SoC avec un processeur AMD Bristol Ridge intégré de 7e génération Quad Core. Très populaire pour sa gamme de cartes mères SoC, BIOSTAR a encore une fois livré une carte mère très polyvalente répondant à une variété d'exigences des utilisateurs tels que les propriétaires de petites entreprises qui recherchent une solution fiable et abordable qui a la capacité de gérer facilement les opérations commerciales quotidiennes.







La carte mère BIOSTAR FX9830M SoC est sans doute l'un des meilleurs choix parmi ses concurrents, conçue avec un processeur AMD FX-9830P Quad Core intégré et une prise en charge des graphiques AMD Radeon R7. C'est sans aucun doute un excellent investissement à faire lorsque vous envisagez votre prochain poste de travail professionnel qui peut profiter de la puissante plate-forme multicœur et de toutes ses fonctionnalités supplémentaires.



La carte mère BIOSTAR FX9830M SoC a la capacité de prendre en charge plusieurs disques durs couplés aux modules TPM intégrés qui sont utilisés en conjonction avec d'autres technologies de sécurité telles que la vérification biométrique et l'antivirus garderont vos données en sécurité, sécurisées et protégées.







Spécifications La carte mère SoC BIOSTAR FX9830M est une bête de somme naturelle, équipée de fonctionnalités telles que la mémoire DDR4, capable de fonctionner jusqu'à 32 Go de 2400 MHz sur deux canaux pour des capacités DIMM plus élevées, une meilleure intégrité des données et une consommation d'énergie réduite, PCIe M.2 16 Go/s qui est la dernière interface de stockage, offrant la bande passante la plus élevée avec une latence plus faible et elle est environ 3 fois plus rapide par rapport à SATA III 6 Gb/s.



La carte mère SoC BIOSTAR FX9830M est également équipée d'USB 3.2 Gen1 qui offre des améliorations de performances convaincantes et peut être utilisée pour connecter plusieurs appareils sans se soucier de la compatibilité. Il est capable de vitesses de transfert de données jusqu'à 5 Gbit/s et rétrocompatible avec tous les produits USB existants, Super LAN Surge Protection, offrant au LAN des capacités de protection antistatique plus avancées en ajoutant une puce intégrée pour renforcer la stabilité électrique et prévenir les dommages causés par les éclairs et les surtensions électriques.







De plus, la carte mère FX9830M SoC possède un port SATA III 6 Gbit/s qui fournit une augmentation des données incroyable qui est 2x plus rapide que le SATA 3G, et a une bande passante plus élevée pour récupérer et transférer des médias HD et un port de sortie HDMI qui prend en charge la nouvelle résolution 4K2K permet des affichages haute définition avec une résolution quatre fois supérieure à la Full HD, l'écran 4K2K exprime un contenu lumineux et très détaillé qui remplit tout l'écran avec des images réalistes pour que les utilisateurs puissent profiter d'une consommation de contenu occasionnelle à partir de sources de streaming de haute qualité comme YouTube ou Netflix via le connecteur HDMI.



Dans l'ensemble, la carte mère SoC BIOSTAR FX9830M est un excellent produit pour de nombreuses applications industrielles avec un ensemble de fonctionnalités incroyables adaptées aux entreprises, aux jeux légers et à la consommation de contenu, ainsi qu'aux systèmes NAS qui peuvent tirer parti d'une consommation d'énergie inférieure et de performances très efficaces.







La BIOSTAR FX9830M possède 1 x souris PS/2, 1 x clavier PS/2, 1 x port VGA, 1 x port HDMI, 1 x port LAN GbE, 2 x ports USB 3.2 (Gen1), 2 x ports USB 2.0, 3 x Ports Jack audio dans le panneau d'E/S arrière.



