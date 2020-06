APU AMD Ryzen 5 4400G de bureau "Renoir" à 6 cœurs soumis à 3DMark11.



Il semble que la gamme d'UPU de bureau AM4 Ryzen 4000G d'AMD basée sur le silicium "Renoir" à 8 cœurs à 7 nm sera beaucoup plus large que quelques SKU. Nous avons vu beaucoup de matériel sur la partie supérieure du Ryzen 7 4700G qui optimise tout sur le silicium, ainsi que des limites de puissance et des vitesses d'horloge augmentées. Il semble que la série Ryzen 5 4000G sera composée de pièces à 6 cœurs/12 threads. L'une de ces puces, le Ryzen 5 4400G, a fait surface sur la base de données 3DMark, telle que déterrée par TUM_APISAK. Plus tôt, ils vous ont apporté une comparaison de score 3DMark entre le 4400G, le top 4700G et le 4200G d'entrée de gamme.







Le Ryzen 5 4400G (OPN possible : 100-000000143) semble être une partie à 6 cœurs / 12 fils basée sur "Renoir", avec le CPU cadencé à 3,70 GHz de base et éventuellement 4,30 GHz de boost. Le nombre NGCU "Vega" de l'iGPU est inconnu, mais son horloge moteur est réglée à 1,90 GHz (max). Avec le préréglage «P» (performances), le 4400G aurait obtenu 4395 points dans la suite de tests graphiques 3DMark 11 (score graphique); avec 10241 points de physique.



