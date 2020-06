La nouvelle collection Logitech Design apporte des clics frais et confortables à votre espace de travail.



La collection Logitech Design, disponible aujourd'hui, propose des designs colorés qui s'adaptent à votre configuration de bureau personnalisée et aident à exprimer votre individualité. Confortable à utiliser pendant des heures partout où vous travaillez et portable pour être transportée à différents endroits, cette souris vous offre une liberté de création totale.







Disponibles en quatre modèles frais - Spring Meadow, Cosmic Play, Teal Maze et Blue Blush - les souris Design Collection sont compactes, super réactives et entièrement sans fil pour vous offrir une configuration de bureau sans fil. Profitez d'une expérience de défilement précise avec un contrôle du curseur fluide et précis, ainsi que des poignées latérales en caoutchouc souple pour plus de confort. Travaillez, créez et naviguez sans souci jusqu'à 12 mois sur une seule batterie, en vous assurant d'être toujours prêt pour le prochain projet, tout en conservant un excellent style.



Avec la nouvelle collection Logitech Design, vous pouvez apporter un monde de couleurs partout où vous travaillez pour 29.99 Dollars.



Procurez-vous le vôtre sur Logitech.com et chez certains détaillants.



