ASUS nous propose un nouvel écran : Le ROG Strix XG17AHP.



ASUS a présenté aujourd'hui le ROG Strix XG17AHP, une variante du moniteur de jeu portable ROG Strix XG17AHPE de 17,3 pouces que la société a lancé en janvier. Le nouveau XG17AHP comprend un nouveau support de trépied innovant. Les pieds du support se replient vers l'extérieur à partir de la crosse principale, qui est télescopique, et peut s'étendre en hauteur. Cela vous permet d'orienter l'écran comme un moniteur de bureau classique, et pas seulement comme un iPad avec son couvercle plié en forme de prisme. Le couvercle intelligent magnétique est toujours inclus dans le package, vous avez donc même cette option.















À part cela, le ROG Strix XG17AHP est identique au ROG Strix XG17AHPE de janvier. Il s'agit d'un écran IPS de 17,3 pouces 16: 9 avec une résolution Full HD, un taux de rafraîchissement de 240 Hz, doté de la synchronisation adaptative VESA et d'une surface non éblouissante.



Puisqu'il est censé être un moniteur de jeu portable que vous associez à votre ordinateur portable de jeu, il contient une batterie de 7800 mAh qui peut fournir jusqu'à 3 heures d'utilisation sur une charge complète. Un connecteur USB-C est utilisé à la fois pour la recharge et pour l'entrée relais DisplayPort ; tandis que le moniteur dispose également d'une entrée micro-HDMI (câbles inclus qui le convertissent en HDMI standard).



Un DAC ESS Sabre premium convertit l'audio numérique des entrées d'affichage en audio de haute qualité pour les haut-parleurs internes de l'écran, ou une prise jack 3,5 mm. ASUS comprend également une pochette qui vous permet de transporter l'écran. À lui seul, l'écran pèse environ 1,06 kg (1,76 kg avec le trépied).



ASUS n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP