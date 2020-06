SilverStone déploie le boîtier Lucid LD03-AF, flux d'air VGA amélioré par rapport au LD03 d'origine.



SilverStone a déployé le boîtier de type tour LD03-AF (version Airflow) de la série Lucid pour les plates-formes Mini-ITX et Mini-DTX, une nouvelle variante du boîtier LD03 du premier trimestre de 2019. L'affaire a été présentée au CES international 2020. Ce qui distingue le LD03-AF du LD03 d'origine, ce sont des évents supplémentaires sur l'un des panneaux latéraux orientés vers l'avant, conçus pour améliorer la circulation de l'air des cartes graphiques dotées de ventilateurs axiaux.







Le LD03 d'origine avait une plaque de verre qui étouffait les cartes graphiques. Bien qu'essentiellement cuboïde, le boîtier est destiné à être affiché avec ses piliers latéraux orientés vers l'avant, car la serre principale s'étend sur le panneau latéral avant et droit. À l'intérieur, le plateau de la carte mère est aligné perpendiculairement au plan de la base, mais avec son blindage d'E/S pointant vers le haut, de sorte que votre carte graphique se trouve le long de la hauteur du boîtier.







Le LD03-AF sert de place pour les cartes graphiques jusqu'à 30,9 cm de longueur et 16,7 cm de hauteur; et refroidisseurs CPU jusqu'à 19 cm de hauteur. Le seul canal de circulation d'air du boîtier est conçu pour aspirer l'air d'un ventilateur d'admission de 120 mm à la base, avec un ventilateur d'extraction de 120 mm en haut, tous deux avec des filtres à poussière.







Les zones de stockage comprennent une baie de 3,5 pouces et deux baies de 2,5 pouces. Le boîtier prend en charge les blocs d'alimentation SFX et SFX-L. Le boîtier a sa propre prise secteur et son câble M-to-F menant à votre PSU. Mesurant 265 mm (L) x 414 mm (H) x 230 mm (P), le boîtier pèse à sec 5,22 kg.







Le boîtier devrait être disponible d'ici le 25 Juin 2020, avec un prix prévu d'environ 130 Dollars.



TECHPOWERUP