ASUS annonce ZenWiFi AX Mini (XD4) pour la couverture Wi-Fi 6 pour toute la maison.



ASUS a annoncé aujourd'hui le ZenWiFi AX Mini (XD4), un système de routeur maillé Wi-Fi 6 bi-bande ultracompact conçu pour fournir une couverture Wi-Fi 6 pour toute la maison dans un format élégant et peu encombrant.



Disponible en trois packs contenant un routeur et deux nœuds d'extension, le ZenWiFi AX Mini est un appareil Wi-Fi 6 (802.11ax) offrant des vitesses Wi-Fi1 jusqu'à 1800 Mbps. Il est conçu pour fournir une connexion Wi-Fi rapide et fiable avec une configuration et une gestion faciles.



Les unités sont ultracompactes - ZenWiFi AX Mini a une empreinte de seulement neuf centimètres carrés - avec un design élégant haut de gamme qui convient à n'importe quel décor et correspond également aux appareils ZenWiFi existants. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application gratuite ASUS Router pour une configuration facile en trois étapes. La sécurité réseau à vie gratuite est fournie par ASUS AiProtection, qui est alimenté par Trend Micro et comprend des contrôles parentaux.







Design ultracompact élégant



Le ZenWiFi AX Mini de la taille d'une paume a une empreinte peu encombrante qui partage les éléments de conception avec la série de routeurs ZenWiFi existante, y compris un revêtement métallique de qualité supérieure avec l'effet emblématique de métal filé d'inspiration zen sur la surface supérieure. Ces systèmes miniatures sont conçus pour se fondre discrètement dans n'importe quel environnement et correspondre visuellement à tous les appareils ZenWiFi existants. De plus, le ZenWiFi AX Mini est disponible dans un choix de deux couleurs classiques - Blanc (disponible maintenant) et Charcoal (disponible plus tard en 2020).



Configuration facile, hautes performances



La taille réduite des appareils ZenWiFi AX Mini ne compromet pas ses performances ou ses capacités. La conception électrique optimisée et le placement de l'antenne permettent au ZenWiFi AX Mini de fournir des vitesses Wi-Fi 6 allant jusqu'à 1800 Mbps.



ZenWiFi AX Mini peut être installé et configuré par n'importe qui, même ceux qui ont des connaissances techniques limitées. La procédure de configuration facile en trois étapes utilisant l'application gratuite ASUS Router permet aux utilisateurs de mettre en place leur réseau Wi-Fi 6 pour toute la maison en quelques minutes. Étant donné que chaque routeur utilise la technologie AiMesh, le réseau peut être étendu encore plus en utilisant des nœuds ZenWiFi supplémentaires ou tout routeur ASUS compatible AiMesh.



Les utilisateurs avancés peuvent adapter leur système de dénomination de réseau Wi-Fi à leurs besoins: ils peuvent choisir un nom SSID unique pour l'ensemble du réseau ou attribuer des noms SSID individuels à chaque bande de fréquence. Il est également possible d'utiliser une connexion Ethernet filaire comme connexion de liaison entre les nœuds, ce qui rend le ZenWiFi AX Mini extrêmement polyvalent.



Toujours sécurisé



Le ZenWiFi AX Mini comprend une sécurité réseau gratuite à vie avec AiProtection, optimisé par Trend Micro. Des signatures de sécurité régulièrement mises à jour garantissent que la protection est toujours à jour. AiProtection offre une couche de sécurité supplémentaire pour les données personnelles des familles ou pour les données professionnelles lorsque vous travaillez à domicile. Les contrôles parentaux intégrés permettent aux utilisateurs de planifier le temps Internet des membres de la famille en quelques clics.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP