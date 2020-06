GeIL annonce la mémoire DDR4 de la série ORION.



GeIL, Golden Emperor International Ltd. - l'un des principaux fabricants mondiaux de composants PC et de périphériques a annoncé la mémoire de la série ORION pour les joueurs et les créateurs de contenu fournissant une vitesse élevée ainsi qu'une capacité de mémoire massive évolutive jusqu'à 4000 MHz CL18 64 Go (2 x 32 Go) kit.











La vitesse élevée et les faibles latences étaient le favori des joueurs, tandis que la capacité de mémoire massive qui aide grandement la création multimédia est préférée pour les créateurs de contenu. Évoluant jusqu'à 2x 32 Go 4000 MHz CL18, la mémoire de la série GeIL ORION est un choix exceptionnellement équilibré conçu pour satisfaire de multiples besoins, en particulier pour les utilisateurs qui ont besoin à la fois de performances extraordinaires pour les jeux et d'une capacité de mémoire massive pour la création multimédia.











Finie dans un répartiteur de chaleur élégant et discret de rouge rouille et de gris anthracite, la mémoire de la série ORION correspond facilement au thème de couleur de vos composants PC d'une manière discrète et esthétique. La hauteur approximativement standard assure la meilleure compatibilité avec la plupart des boîtiers d'ordinateurs et des refroidisseurs de CPU sur le marché avec aucune interférence mécanique. Sans effet d'éclairage RVB sophistiqué, la série ORION ouvre la porte aux utilisateurs qui ont envie de découvrir les incroyables performances de la mémoire avec un style soigné et bien rangé.



Soutenue par la garantie à vie limitée, la mémoire de la série GeIL ORION est disponible dans des fréquences de 2666 MHz à 4000 MHz et des densités de 8 Go à 32 Go. La mémoire GeIL ORION de la série AMD Edition est également disponible pour prendre en charge les processeurs AMD Ryzen les plus récents et à venir avec la meilleure qualité et compatibilité.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'informations :



- GEIL ORION : Cliquez ICI,

- GEIL ORION AMD EDITION : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP