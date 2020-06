OWC annonce un SSD Mercury Extreme Pro 6G de 4 To.



OWC, l'une des principales sociétés de technologie Mac et PC zéro émission et l'un des fournisseurs les plus respectés au monde de mémoire, disques externes, SSD, solutions d'accueil Mac et PC et kits de mise à niveau des performances, a annoncé la disponibilité du nouveau SSD Mercury Extreme Pro 6G, dans capacités de 240 Go jusqu'à 4 To. Le plus récent SSD SATA 2,5 pouces d'OWC est parmi les plus polyvalents et les plus fiables de la planète, avec des composants et une ingénierie de pointe qui amènent les Mac et PC plus anciens aux niveaux de performance actuels du modèle.



Le SSD Mercury Extreme Pro 6G est idéal pour l'audio, la vidéo, l'édition de photos et la production, pour les utilisateurs qui ont besoin de performances soutenues. Ils sont la norme pour une utilisation dans la capture vidéo avec des caméras Black Magic, AJA et plus, dans des situations où des performances d'écriture soutenues sont critiques et lorsqu'une baisse des performances peut entraîner une perte d'images et de temps de production.



Certains disques chutent à 50-60 Mo/s après que leur cache est épuisé, mais le Mercury Extreme Pro offre des performances jusqu'à 10 fois plus rapides que ce que de nombreux disques offrent aujourd'hui après que leur vitesse de pointe soit épuisée avec seulement 2 à 3% du disque. écrit. Lorsque les performances durables ne sont pas négociables, le SSD Mercury Extreme Pro 6G a des utilisateurs couverts de bout en bout.







Un héritage de 10 ans de performances et de fiabilité de pointe



Lorsque le premier SSD Mercury Extreme Pro 6G a été lancé il y a près d'une décennie, il était conçu pour être le disque SSD SATA 2,5 pouces le plus rapide, le plus fiable et le plus long du marché. L'évolution du premier SSD SATA 2,5 pouces d'OWC poursuit cet héritage avec des performances jusqu'à 5 fois plus rapides sur l'ensemble de sa capacité par rapport aux autres disques.



Pour les Mac ou les PC dotés d'une baie de disque SATA 6G, le SSD Mercury Extreme Pro 6G est le SSD 2,5 pouces le plus rapide disponible aujourd'hui, avec une ingénierie solide pour garder les utilisateurs à pleine vitesse tout au long de sa vie pour un coût total de possession inférieur.



Revitalisez vos Mac et PC bien-aimés en chevaux de bataille modernes



Avec l'investissement des utilisateurs dans les applications et le temps consacré à la configuration de ce Mac ou PC bien-aimé, il est logique que les utilisateurs maximisent la durée de vie et la longévité de leur machine avant de la retirer. En revitalisant n'importe quel Mac ou PC avec un SSD Mercury Extreme Pro 6G, il peut être transformé en des niveaux de performances comme neufs.



Construit à l'aide de la mémoire flash NAND de la plus haute qualité et de la conception de contrôleur d'aujourd'hui, le SSD Mercury Extreme Pro 6G offre des vitesses de lecture/écriture testées dans le monde réel supérieures à 500 Mo/s tout au long de sa capacité de stockage. Des démarrages et des temps de lancement des applications plus rapides à la réactivité du système considérablement améliorée, les utilisateurs adoreront utiliser leur «nouvel» ordinateur à une fraction du coût d'achat du dernier modèle.



Points forts



- Idéal pour l'informatique haute performance, les jeux, le RAID et les applications d'édition/capture audio/vidéo/ photo, y compris l'appareil photo,

- Démarre rapidement, reste rapide : maintient des vitesses de lecture/écriture constantes dépassant 500 Mo/s sur toute la capacité du disque, de nombreux autres disques ralentissent après seulement 2 à 3% d'utilisation,

- Économise de l'argent : utilisez le lecteur jusqu'à saturation ou remplacez le lecteur ralenti,

- Big Space : jusqu'à 4 To de capacité pour les plus grands projets,

- Compatible A/V : utiliser avec les appareils Blackmagic, SoundDevice, Atomos,

- Universal Fit : comprend une entretoise pleine grandeur pour une utilisation 100% sécurisée et compatible dans les applications avec une hauteur de 9,5 mm,

- Tranquillité d'esprit : Garantie limitée de 5 ans avec assistance en direct primée,

- Surcharge Mac et PC : idéal pour les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.



"Avec chaque jour qui passe, les applications audio, vidéo et graphiques exigent de plus en plus de nos machines, que vous soyez un passionné ou un pro de la production, et les Mac et PC plus anciens ne peuvent tout simplement pas répondre à ces demandes", a déclaré le fondateur et PDG d'OWC Larry O'Connor.



«La plupart de nos clients fidèles sont très friands de leurs ordinateurs portables et de bureau actuels et ne supportent pas l'idée de dépenser des milliers pour les remplacer, c'est pourquoi nous respectons le mantra« réparer ne pas remplacer ». Notre nouveau SSD Mercury Extreme Pro 6G à la pointe de la technologie établit une nouvelle référence en matière de performances, de fiabilité et de support de garantie dans cette catégorie, et est l'aboutissement de plus d'une décennie de brillantes innovations d'ingénierie par OWC. "



Prix et disponibilité



Le disque SSD OWC Mercury Extreme Pro 6G 4 To 2,5 pouces est maintenant disponible sur MacSales.com pour 899,75 $. La gamme Mercury Extreme Pro 6G commence à 240 Go pour 79,75 $.



TECHPOWERUP