ADATA dévoile la souris de jeu XPG PRIMER.



XPG, un fournisseur de produits hautes performances pour les joueurs, les pros de l'e-sport et les amateurs de technologie, est heureux d'annoncer le lancement de la souris de jeu XPG PRIMER. Doté d'un capteur optique capable de 12000 DPI, d'un éclairage RVB accrocheur et de commutateurs OMRON durables, le XPG PRIMER offre aux joueurs novices, ainsi qu'à ceux qui veulent un appareil complet et sans tracas, avec une souris à un prix exceptionnel - valeur de performance.















Armé d'un capteur optique Pixart PMW3360, le XPG PRIMER offre l'équilibre parfait entre précision, qualité et valeur. Au-delà du DPI, le XPG PRIMER offre également une conception ergonomique avec un corps sculpté en PBT Double-Shot, un matériau lisse qui est robuste et facile à nettoyer, avec des poignées latérales texturées dans le moule qui n'abandonnent pas aussi la transpiration comme molette de défilement tactile pour plus de confort et de contrôle.



Pour être en tête de liste, le câble est léger et tressé, il est donc moins susceptible de s'emmêler pendant le jeu, et le poids total de 98 g est parfaitement équilibré pour une glisse sans effort tout en offrant la bonne quantité de traction et de confort lors de la lutte contre la productivité.



Le XPG PRIMER est conçu pour durer grâce à des commutateurs OMRON très durables qui sont évalués à 20 millions de clics. Et bien sûr, pour donner un look de jeu, il y a deux bandes lumineuses RVB sur les côtés et le dessus de la souris avec des effets éblouissants sélectionnables.



