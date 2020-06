DEEPCOOL nous propose une nouvelle série d'alimentation full modulaire : La DQ-M V2L.



DeepCool étend sa marque d'alimentations GamerStorm avec la nouvelle gamme DQ-M V2L haut de gamme. Ces blocs d'alimentation ont des capacités de 650 W (DQ650-M-V2L), 750 W (DQ750-M-V2L) et 850 W (DQ-850M-V2L), offrant une efficacité 80 Plus Gold et un câblage entièrement modulaire.



Sous le capot, ceux-ci sont dotés d'APFC, d'une commutation CC à CC, d'un filtre EM à 2 étages, de condensateurs 100% japonais et de rails simples +12 V unifiés, contrairement à la conception de rail divisé spécifique à l'application du DQ-M d'origine. séries. Les protections électriques les plus courantes contre les surtensions/sous-tensions, les surcharges, les surchauffes et les courts-circuits sont fournies.



















Alors que le DQ-M d'origine avait des rails +12 V dédiés à chacun des connecteurs, la nouvelle série DQ-M V2L présente une conception de rail +12 V simple plus conventionnelle. Les trois variantes offrent un ATX 24 broches, deux EPS 4 + 4 broches et quatre connecteurs d'alimentation PCIe 6 + 2 broches.



Les variantes 650 W et 750 W offrent une puissance SATA de 7, tandis que la variante 850 W en offre 10. Un ventilateur de palier dynamique à fluide de 120 mm est utilisé pour le refroidissement sur les trois modèles. DeepCool soutient ces blocs d'alimentation avec des garanties de 10 ans. Tous les câbles, y compris les 24 broches, sont plats et de type ruban.



La société n'a pas révélé d'informations sur les prix, mais devrait officiellement lancer les trois le 14 Juillet 2020, aux États-Unis.



TECHPOWERUP