KINGSTON nous propose : Le KC2500 M.2 NVMe PCIe SSD en 2To.



Kingston Digital, Inc., filiale de la mémoire flash de Kingston Technology Company, Inc., un leader mondial des produits de mémoire et des solutions technologiques, a commencé aujourd'hui à livrer le SSD PCIe 2 To KC2500 M.2 NVMe PCIe pour les ordinateurs de bureau, les postes de travail et l'informatique haute performance (HPC). La nouvelle capacité supérieure offre aux clients la flexibilité nécessaire pour répondre aux besoins de stockage croissants et améliore le flux de travail.







Le KC2500 associe performances exceptionnelles et endurance grâce au tout dernier contrôleur Gen 3.0 x 4 et NAND 3D TLC 96 couches, avec des vitesses allant jusqu'à 3500 Mo/s en lecture et jusqu'à 2900 Mo/s en écriture. Le SSD à chiffrement automatique prend en charge une suite de sécurité complète pour la protection des données de bout en bout à l'aide du chiffrement matériel AES-XTS 256 bits et permet l'utilisation de fournisseurs de logiciels indépendants avec les solutions de gestion de la sécurité TCG Opal 2.0 telles que Symantec, McAfee , WinMagic et autres. Le KC2500 dispose également de la prise en charge intégrée de Microsoft eDrive, une spécification de stockage de sécurité à utiliser avec BitLocker.



Le KC2500 est disponible dans des capacités de 250 Go, 500 Go, 1 To et 2 To. Le KC2500 bénéficie de la garantie limitée de cinq ans et de l'assistance technique gratuite.



